10 главных трендов сезона осень-зима 2018/2019

Разобраться во всех макро— и микротенденциях сезона — та еще задача. Слишком много всего происходит в современной моде, и далеко не всегда ее веяния применимы к реальной жизни. Если балалавы появились на подиумах у троих дизайнеров, действительно ли в них оденутся все модники на улицах? Будет ли кто-то рассекать по городу в платье-комбинации московской зимой? Мы решили выбрать всего 10 трендов этого сезона — но таких, которые вы точно сможете использовать в своем повседневном гардеробе.

Восьмидесятые

Дикий Запад

Рабочая одежда и униформа

Гиперобъемы

Многослойность

Искусственный мех Животные принты

Оранжевый

Клетка