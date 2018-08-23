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10 главных трендов сезона осень-зима 2018/2019
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10 главных трендов сезона осень-зима 2018/2019 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Разобраться во всех макро— и микротенденциях сезона — та еще задача. Слишком много всего происходит в современной моде, и далеко не всегда ее веяния применимы к реальной жизни. Если балалавы появились на подиумах у троих дизайнеров, действительно ли в них оденутся все модники на улицах? Будет ли кто-то рассекать по городу в платье-комбинации московской зимой? Мы решили выбрать всего 10 трендов этого сезона — но таких, которые вы точно сможете использовать в своем повседневном гардеробе.
Восьмидесятые
Дикий Запад
Рабочая одежда и униформа
Гиперобъемы
Многослойность
Искусственный мех  Животные принты
Оранжевый
Клетка
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