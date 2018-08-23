Настоящая ковровая форма «Ростова». Фото

Пресс-атташе «Ростова» Никита Кириленко в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он изображен в ковровой форме. Снимок был сделан перед отправлением команды на игру 5-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против «Енисея» (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию. Креативная идея российского клуба вызвала ажиотаж как в российских, так и в зарубежных СМИ.

😉 Погнали! На Тулу!#мыростов pic.twitter.com/kZzjtorOkU

— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 23 августа 2018 г.

Арсенал Т — Ростов