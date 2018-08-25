Кроп-топ для мужчин — новый тренд?

Скоро на главных модниках мира — мужские кроп-топы. Благодаря сайту ASOS, на котором обнаружилась эта чудная вещица, интернет заметно оживился: одни люди в панике пишут, что миру пришел конец, и просят остановить планету. Другие встали на защиту мужчин и настаивают, что женщины нагло присвоили себе всю самую крутую одежду, и им пора бы научиться делиться. Остальные мудро просят понять и простить ASOS и не раздувать из мужского топа целую трагедию, потому что древняя китайская мудрость гласит: где много хайпа, там новый тренд. Мы-то помним, как поначалу от нарядов Ким Кардашьян у людей случался культурный шок и на глазах выступали слезы, но спустя пару лет количество хейтеров заметно поубавилось, а последователей стало гораздо больше.

Сейчас за кусочек белой ткани с тремя прорезями на сайте просят 13 долларов. В общем-то, могли попросить и больше — вряд ли кто-то обратил бы внимание. В мире, где кроксы пользуются бешеной популярностью, заранее испачканные джинсы продаются за 400 долларов и существует линия одежды от Канье Уэста, вполне может найтись место мужским кроп-топам.