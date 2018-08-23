Какие сумки носят модные селебрити (и сколько они стоят)

Мы не могли не обратить внимание на эту сумку на недавних снимках Риты Оры на улицах Нью-Йорка. Певица прогуливалась в черном платье, а на плече у нее покоилось настоящее произведение модного искусства от Tom Ford. Эта модель собрала в себе сразу несколько трендов: пэчворк, принт зебра и леопард, а также пайетки. Все это результат ручной работы, который обойдется ее обладательнице в 779 930.

Кайли Дженнер и Balenciaga

Кайли Дженнер известна своей коллекцией сумок. Она уже не раз делала тур по своей гардеробной, в которой у нее хранится миллион сумок (по миллиону рублей). Конечно, она не могла пройти мимо модной модели Balenciaga. Эту малышку мы видели у многих селебрити, а fashion-блогеры от нее просто в восторге. Стоимость — 1800 долларов (122 076 рублей).

Fendi в этом году начали серьезную игру в борьбе за главную сумку года. И, надо заметить, у них отлично получается — их сумки с фирменными логотипами сейчас повсюду. Конечно, свое восхождение по лестнице коммерческого успеха они начали с гардероба известных трендсеттеров. Рози Хантингтон-Уайтли не оказалась исключением. Наоборот, у нее мы видели ни одну, и ни две сумки Fendi с узнаваемым всеми принтом.

Рианна и Christian Dior

С этой сумкой вы точно знакомы, если подписаны хоть на одного модного инфлюенсеры в Instagram. Бренд провел отличную PR-кампанию, и теперь мы отчаянно копим деньги на такую модель. Рианна вот с Dior Book Tote постоянно путешествует — она же очень вместительная! Бренд, красота и комфорт станут вашими за 164 тысячи рублей.

Кьяра Ферраньи и Chanel

Несмотря на то, что любая сумка Chanel стоит целое состояние, которое можно было бы потратить, например, на машину, модель Boy Bag есть, наверное, у каждой знаменитости. Эта сумка стала неотъемлемой частью базового гардероба любой фэшионисты. Возьмите и нас в свои ряды, а?