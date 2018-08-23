Кружевное платье и радужная шуба: самые неожиданные образы Марка Джейкобса

Мы внимательно изучили образы Марка за последние годы и выбрали самые впечатляющие из них.

Марк известный любитель килтов, которых у него немало в личной коллекции — дизайнер носит их и в обычной жизни, и на светские мероприятия.

Леопардовая шуба? Почему бы и нет! Согласись, Марк, пожалуй, единственный мужчина, которому она идет!

Хэллоуин — один из любимых праздников Джейкобса, к которому он готовится заранее, продумывая необычные костюмы и образы.

Не килт, но юбка — Джейкобсу по душе и этот предмет гардероба.

Еще одна модная страсть дизайнера — пижамы, которые он носит так же часто, как и вышеупомянутые килты. К слову, сочетание пижамы с классическими белыми кроссовками давно уже стало модной классикой, подходящей и женщинам, и мужчинам.

А в таком смелом наряде Марк пришел на ежегодный Бал Института костюма — Ким К. нервно курит в сторонке!

Одну из коллекций Марк представлял в total black — черной рубашке и черной юбке.

Марк умеет носить мех так, что позавидует любая модница, а вот бойфренду дизайнера мы бы посоветовали отдать эти суровые унты сибирским охотникам.

И еще один килт, на этот раз в красно-черной гамме, за брутальность же отвечают классические мартенсы.

Монохром — излюбленная модная история Джейкобса. Красный total look? Легко!

Конечно же, мы не могли пройти и мимо выхода Марка в платье-поло и фееричных ботильонах.

А в эту шубу мы дружно влюбились всей редакцией — идеально для российской зимы!

Образ в стиле глэм-рок не характерен для Джейкобса, но мы считаем, что он ему очень идет. А как думаешь ты?

Фото: Rex features/Fotodom, Getty images Russia