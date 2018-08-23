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Кружевное платье и радужная шуба: самые неожиданные образы Марка Джейкобса
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Кружевное платье и радужная шуба: самые неожиданные образы Марка Джейкобса 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Мы внимательно изучили образы Марка за последние годы и выбрали самые впечатляющие из них.
Марк известный любитель килтов, которых у него немало в личной коллекции — дизайнер носит их и в обычной жизни, и на светские мероприятия.
Леопардовая шуба? Почему бы и нет! Согласись, Марк, пожалуй, единственный мужчина, которому она идет!
Хэллоуин — один из любимых праздников Джейкобса, к которому он готовится заранее, продумывая необычные костюмы и образы.
Не килт, но юбка — Джейкобсу по душе и этот предмет гардероба.
Еще одна модная страсть дизайнера — пижамы, которые он носит так же часто, как и вышеупомянутые килты. К слову, сочетание пижамы с классическими белыми кроссовками давно уже стало модной классикой, подходящей и женщинам, и мужчинам.
А в таком смелом наряде Марк пришел на ежегодный Бал Института костюма — Ким К. нервно курит в сторонке!
Одну из коллекций Марк представлял в total black — черной рубашке и черной юбке.
Марк умеет носить мех так, что позавидует любая модница, а вот бойфренду дизайнера мы бы посоветовали отдать эти суровые унты сибирским охотникам.
И еще один килт, на этот раз в красно-черной гамме, за брутальность же отвечают классические мартенсы.
Монохром — излюбленная модная история Джейкобса. Красный total look? Легко!
Конечно же, мы не могли пройти и мимо выхода Марка в платье-поло и фееричных ботильонах.
А в эту шубу мы дружно влюбились всей редакцией — идеально для российской зимы!
Образ в стиле глэм-рок не характерен для Джейкобса, но мы считаем, что он ему очень идет. А как думаешь ты?
Фото: Rex features/Fotodom, Getty images Russia
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