Когда и сумки уже мало: 17 аккуратных рюкзаков, в которые поместится все

В современном мире мы не можем обойтись без множества вещей, но носить их все в одной небольшой сумке и неудобно, и тяжело. Balenciaga хоть и вернули моду на баулы, но едва ли ее многие восприняли всерьез. С рюкзаками тоже дело непросто: по-настоящему удобные модели можно найти разве что в магазинах для альпинистов, но носить такие огромные мешки на работу или за покупками (со множеством карманов, специальной сеточкой, отделением для бутылки воды) как минимум странно. В качестве альтернативы стоит рассмотреть небольшие модели с минимумом карманов — в них поместится все самое необходимое: записные книжки, ридер, кошелек, телефон, расческа и другое — у каждой свой набор. В некоторые можно уложить планшет и даже ноутбук. А вот места для лишнего, которое мы берем «на всякий случай», в таких рюкзаках нет — оно и к лучшему.

Обращайте внимание на лямки: если рюкзак тяжелый, то тонкие лямки могут натереть, а от широких — вспотеть спина. Выбирайте модель согласно своим целям.