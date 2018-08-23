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Когда и сумки уже мало: 17 аккуратных рюкзаков, в которые поместится все
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Когда и сумки уже мало: 17 аккуратных рюкзаков, в которые поместится все 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В современном мире мы не можем обойтись без множества вещей, но носить их все в одной небольшой сумке и неудобно, и тяжело. Balenciaga хоть и вернули моду на баулы, но едва ли ее многие восприняли всерьез. С рюкзаками тоже дело непросто: по-настоящему удобные модели можно найти разве что в магазинах для альпинистов, но носить такие огромные мешки на работу или за покупками (со множеством карманов, специальной сеточкой, отделением для бутылки воды) как минимум странно. В качестве альтернативы стоит рассмотреть небольшие модели с минимумом карманов — в них поместится все самое необходимое: записные книжки, ридер, кошелек, телефон, расческа и другое — у каждой свой набор. В некоторые можно уложить планшет и даже ноутбук. А вот места для лишнего, которое мы берем «на всякий случай», в таких рюкзаках нет — оно и к лучшему.
Обращайте внимание на лямки: если рюкзак тяжелый, то тонкие лямки могут натереть, а от широких — вспотеть спина. Выбирайте модель согласно своим целям.
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