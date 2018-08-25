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Наряды как у сестер Кардашьян-Дженнер. Только дешевле!
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Наряды как у сестер Кардашьян-Дженнер. Только дешевле! 

Peopletalk 20 минут назад
Фото: Peopletalk
Сестры Кардашьян-Дженнер — кумиры целого поколения. Быть похожими на них мечтают миллионы девушек.
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Недавно Кайли отмечала свое совершеннолетие — телезвезде исполнился 21 год. На вечеринке были члены семьи и близкие друзья именниницы.
Все сестры в этот вечер выглядели круто: Кайли была в костюме DUNDAS, Кендалл (22) в платье Bec + Bridge, Кортни (39) выбрала La Perla, а Ким (37) — Yeezy.
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Ты, кстати, можешь приобрести точно такие же наряды, но по доступной цене. Бренд Fashionnova полностью повторил платья телезвезд. Они частенько и сами носят эту фирму.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/naryady-kak-u-sester-kardashyan-dzhenner-tolko-deshevle/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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