Наряды как у сестер Кардашьян-Дженнер. Только дешевле!

Сестры Кардашьян-Дженнер — кумиры целого поколения. Быть похожими на них мечтают миллионы девушек.

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Недавно Кайли отмечала свое совершеннолетие — телезвезде исполнился 21 год. На вечеринке были члены семьи и близкие друзья именниницы.

Все сестры в этот вечер выглядели круто: Кайли была в костюме DUNDAS, Кендалл (22) в платье Bec + Bridge, Кортни (39) выбрала La Perla, а Ким (37) — Yeezy.

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Ты, кстати, можешь приобрести точно такие же наряды, но по доступной цене. Бренд Fashionnova полностью повторил платья телезвезд. Они частенько и сами носят эту фирму.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/naryady-kak-u-sester-kardashyan-dzhenner-tolko-deshevle/