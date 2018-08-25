Ещё
Простыня или платье? Кайли Дженнер надела провальный наряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Простыня или платье? Кайли Дженнер надела провальный наряд 

WDay.ru 35 минут назад
Фото: WDay.ru
21-летняя светская дива ошиблась с выбором туалета.
Не так давно Кайли Дженнер исполнился 21 год, и это событие стало одним из самых громких за последний месяц. Молодая звезда изо всех пыталась переплюнуть сестру в выборе самого «голого» наряда. И, надо сказать, у нее неплохо получилось: откровенный наряд Кайли обсуждал весь мир!
Однако на этом реалити-дива останавливаться явно не намерена. Весь последний год о Кайли не было ни слуха, ни духа из-за беременности и рождения дочки. Теперь же она явно решила наверстать упущенное: что ни выход, то скандал!
На днях Дженнер-младшая была замечена во время встречи с друзьями в Нью-Йорке. Для променада она выбрала белое микроплатье без бретелей. Наряд оказался не только экстремально коротким, но и весьма странным в целом. Платье, больше похожее на мятную простыню, визуально сделало фигуру звезды непропорциональной, а грудь обвисшей и некрасивой.
Кайли дополнила наряд черными грубыми ботинками и клатчем — странный выбор, не находите?
Между тем главная соперница Дженнер Ким Кардашьян также не устает шокировать поклонников. Недавно она появилась на публике в ярко-розовом и очень обтягивающем платье из латекса. Фанатам звезды тут же бросился в глаза животик, который Ким даже не скрывает.
Звезды, которые в жизни одеваются хуже, чем в кино
10 самых пошлых летних нарядов российских звезд
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Привет из 90-х: Боня не умеет носить леопардовый принт Икона стиля или фрик? 4 сумасшедших образа Блейк Лайвли Леопард Риты Оры против змеиной шкуры Кардашьян
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью2
Личный опыт: я стала любовницей и не жалею об этом4
Как выглядели доисторические красотки4
Некрасивые мужья звездных красоток4
Что говорит о человеке день его рождения33
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение