Простыня или платье? Кайли Дженнер надела провальный наряд

21-летняя светская дива ошиблась с выбором туалета.

Не так давно Кайли Дженнер исполнился 21 год, и это событие стало одним из самых громких за последний месяц. Молодая звезда изо всех пыталась переплюнуть сестру в выборе самого «голого» наряда. И, надо сказать, у нее неплохо получилось: откровенный наряд Кайли обсуждал весь мир!

Однако на этом реалити-дива останавливаться явно не намерена. Весь последний год о Кайли не было ни слуха, ни духа из-за беременности и рождения дочки. Теперь же она явно решила наверстать упущенное: что ни выход, то скандал!

На днях Дженнер-младшая была замечена во время встречи с друзьями в Нью-Йорке. Для променада она выбрала белое микроплатье без бретелей. Наряд оказался не только экстремально коротким, но и весьма странным в целом. Платье, больше похожее на мятную простыню, визуально сделало фигуру звезды непропорциональной, а грудь обвисшей и некрасивой.

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Между тем главная соперница Дженнер Ким Кардашьян также не устает шокировать поклонников. Недавно она появилась на публике в ярко-розовом и очень обтягивающем платье из латекса. Фанатам звезды тут же бросился в глаза животик, который Ким даже не скрывает.

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