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Отец Меган Маркл выпустит коллекцию мужской одежды
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Отец Меган Маркл выпустит коллекцию мужской одежды 

Sunmag 17 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Томас Маркл не теряет времени даром: еще полгода назад никто ничего толком не знал об отце герцогини Сассекской, а сегодня его имя у всех на слуху, и он наконец решил использовать свою известность во благо. Сестра Меган Саманта сообщила в соцсетях, что Томас готовится выпустить коллекцию мужской одежды — правда, пока без подробностей, но, согласитесь, уже звучит интересно. Ведь большую часть жизни отец Меган работал на съемочной площадке — был режиссером по свету, а затем оператором-постановщиком, и никакого отношения к дизайну одежды не имел.
Тем временем один из источников, близкий к королевской семье, раскритиковал поведение мистера Маркла в пух и прах и объяснил, почему Меган не идет на контакт с отцом. «Единственная причина, по которой Меган не разговаривает с Томасом, — это его отказ от уважительной манеры общения. Томас говорит с прессой больше, чем с собственной дочерью. Он утверждает, что у него нет возможности связаться с Меган, но ведь он в курсе, что ее мать Дория поддерживает связь с дочерью, а Томас знает, как связаться с бывшей женой. Если бы Томас действительно хотел поговорить с Меган, он мог послать письмо ее матери и попросить передать послание. К сожалению, такое развитие событий не вписывается в его сфабрикованные истории». Что же, звучит вполне логично.
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