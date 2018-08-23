Шопинг с экспертом: как собрать универсальный базовый гардероб?

Приглашенный шопинг-эксперт: Елена Ивченко,

стилист, имиджмейкер, шопинг-консультант

«Грамотно составленный базовый гардероб выручит вас в любой ситуации» 1 С чего начать составление базового гардероба? Чтобы гардероб был единым целым, он должен основываться на базе. Базу составляют наиболее универсальные вещи, которые легко сочетаются между собой и не выходят из моды. Поэтому составление базового гардероба нужно начать с анализа своих потребностей и стиля жизни. Если вы много времени проводите в офисе, то для вас более актуальны брюки, блузы и строгие юбки, а если вы творческая личность, то — кэжуал-джинсы и футболки.

Футболка Mango, 1 199 р.

Джинсы Befree, 2299 р.

Рубашка Vera Nicco, 2 890 р.

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Шопинг с экспертом: как стильно одеться в секонд-хенде?Мнение о том, что в комиссионных магазинах одеваются исключительно в целях экономии бюджета, давно устарело. Совет стилиста: В Интернете вы найдете множество списков вещей для базового гардероба, более того — у каждого стилиста он свой. Чтобы не потеряться в этом разнообразии, запомните главные правила: нейтральная цветовая гамма, простой крой и минимум деталей. Рубашки без вышивки, футболки без принта, джинсы без дырок. Чем проще одежда, тем меньше у нее шансов выйти из моды. Не бойтесь, что будете выглядеть скучно, ведь база отлично сочетается со всеми сезонными трендами. 2 Основные элементы базового гардероба Основу усредненного базового гардероба составляют: джинсы, брюки, рубашка, футболка, кардиган или джемпер, жакет, кожаная куртка, платье универсального кроя — платье-футляр, например, — туфли на небольшой каблуке, и несколько сумок разных размеров. Отдавайте предпочтение белому, бежевому, коричневому, черному и серому цветам.

Платье Dorothy Perkins,3 599 р.

Брюки Leotex, 1699 р.

Юбка oodji, 599 р.

Совет стилиста: Я предлагаю своим клиентам такую схему: покупайте вещь, если с ходу сможете придумать с ней четыре образа с уже имеющейся у вас одеждой. Тогда она станет элементом базового гардероба. Если же не придумайте ни одного, то скорее всего вы ее так ни разу и не наденете. 3 Сезонный базовый гардероб Мы живем в географической зоне с ярко выраженными сезонами и большими перепадами температуры, поэтому составить себе единый гардероб на весь год невозможно. Конечно, некоторые вещи могут кочевать из лета в осень и даже в зиму, но таких мало. Поэтому на холодное время года придется включить в гардероб еще тренч, пальто, сапоги, свитер и брюки из юбки и более плотных тканей.

Тренч oodji, 3 499 р.

Джемпер Fly, 2 990 р.

Пальто Lime, 6 999 р.

Совет стилиста: Чтобы сэкономить финансы и место в шкафу, выбирайте демисезонные вещи-трансформеры. Например, парку с подстежкой. Летом ее можно носить как пыльник, а осенью как полноценную верхнюю одежду. 4 Сколько стоит собрать базовый гардероб? Выбирая вещи базового гардероба, делайте акцент на их качестве. Чем качественнее вещь, тем дольше она будет вам служить и тем быстрее окупит свою стоимость. Но можно и сэкономить. Так как базовые вещи стоят на порядок меньше остромодных и часто встречаются на сезонных скидках, то основные позицию обойдутся вам в 20 000-25 000 р.

Сумка David Jones, 2 299 р.

Сумка Afina, 5 499 р.

Туфли Zenden Woman, 2 199 р.

Совет стилиста: Чтобы понять, насколько оправданна цена, которую вы платите за вещь, воспользуйтесь простой формулой: разделите ее стоимость (например, 5 000 р.) на то, сколько раз за сезон вы ее надели (например, 20 раз). Результат, который вы получите, называется показателем реальной стоимости. И на самом деле нужно ориентироваться на него, а не на то, какая цифра написана на бирке. Потому что исходя из показателя реальной стоимости, вы обнаружите, что иногда вещь, купленная за относительно большую сумму гораздо выгоднее, чем дешевая, которую вы надели от силы несколько раз. Кстати, о стоимости гардероба. Если вам интересно, на какую сумму одеты молодые люди и девушки на улицах города, смотрите наш новый видео-опрос на Youtube-канале: