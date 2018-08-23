Тренды осени: 12 классных вещей красного цвета

Верхняя одежда

Главная покупка на холодное время года — верхняя одежда. Тем более, что большую часть времени окружающие будут видеть именно ее, а не то, что под ней скрыто. Поэтому она должна быть самой модной и броской. А красный — один из главных цветов этой осени, поэтому и куртка, и пальто непременно должны быть в таком оттенке.

Топ Проще все разбавить любой лук ярким цветом можно при помощи топа. Это может быть обтягивающий боди, который вы будете носить с прямыми джинсами с высокой талией, или актуальный в новом сезоне удлиненный кардиган — его мы наденем на голое тело вместо платья с ботинками или сапогами до колен.

Платье

Красное платье признали главным маст-хевом этого осенне-зимнего сезона. Выбираем как минималистичные однотонные модели миди, либо с намеком на анималистичным принт. А короткие платья сочетаем с сапогами в ковбойском стиле и кожаными куртками.

Юбка/брюки

Красные костюмные брюки будут отлично смотреться в компании массивных кроссовок и укороченной дубленки, а красную юбку в клетку в стиле преппи носим с черной водолазкой и жакетом в стиле oversized.