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Тренды осени: 12 классных вещей красного цвета
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Тренды осени: 12 классных вещей красного цвета 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Верхняя одежда
Главная покупка на холодное время года — верхняя одежда. Тем более, что большую часть времени окружающие будут видеть именно ее, а не то, что под ней скрыто. Поэтому она должна быть самой модной и броской. А красный — один из главных цветов этой осени, поэтому и куртка, и пальто непременно должны быть в таком оттенке.
Топ  Проще все разбавить любой лук ярким цветом можно при помощи топа. Это может быть обтягивающий боди, который вы будете носить с прямыми джинсами с высокой талией, или актуальный в новом сезоне удлиненный кардиган — его мы наденем на голое тело вместо платья с ботинками или сапогами до колен.
Платье
Красное платье признали главным маст-хевом этого осенне-зимнего сезона. Выбираем как минималистичные однотонные модели миди, либо с намеком на анималистичным принт. А короткие платья сочетаем с сапогами в ковбойском стиле и кожаными куртками.
Юбка/брюки
Красные костюмные брюки будут отлично смотреться в компании массивных кроссовок и укороченной дубленки, а красную юбку в клетку в стиле преппи носим с черной водолазкой и жакетом в стиле oversized.
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