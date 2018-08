Gucci прославил братьев-моделей из Чечни

На мировом fashion-небосклоне зажглись новые четыре звезды братьев Дулатовых. Джабраил, Ислам, Сулумбек и Тамерлан — выходцы из Чечни. В Германии парни живут уже 10 лет, за это время успели построить успешную модельную карьеру.

Знойные красавцы вытащили свой счастливый билет совершенно случайно. История их взлета началась после того, как старший брат Джабраил попал в поле зрения модельного агента, когда пришел в бутик Gucci за ремнем. Оказалось, что в Gucci нужна такие спортивные и харизматичные юноши. Отметим, что до этого парни работали в супермаркете.

Be careful, because everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. ⛔️#TeamCisse#trustnoonebutgod🤲🏽#allhamdulilahforeverything🖤

Публикация отIslam Dulatov (@islam_cisse) 5 Июн 2018 в 10:46 PDT Сейчас модельная карьера братьев уверенно идет в гору. Они сотрудничают с Versace, Gucci, Lanvin, Alexander McQueen и другими люксовыми брендами. Однако есть одно ограничение: невероятно сексуальные парни никогда не снимаются в нижнем белье.

@naculchanov @timmfl @tauras.photo thank you guys🙏🏼 #fashion #shooting #malemodel #topmodel #magazineshoot #fashionshit #oldtimer #harleydavidson

Публикация отDjibril Dulatov (@gabriel_djibril_cisse) 30 Мар 2017 в 10:34 PDT Все четверо уверены: модная индустрия — их временное занятие и всего лишь средство заработка. Братья Дулатовы профессионально занимаются смешанными боевыми искусствами и метят на место Конора Макгрегора в рейтинге UFC.

Отметим, что родители их работу в модельном бизнесе одобрили, что для кавказской семьи является не совсем привычным явлением.