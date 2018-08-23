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Как четыре брата-чеченца покорили мировой подиум
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Как четыре брата-чеченца покорили мировой подиум 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Братья Дулатовы заключают контракты с известными домами моды, зарабатывая на показах крупные суммы. При этом это все молодые люди, которым сейчас от 18 до 24 лет, считают эту работу временной и намерены стать чемпионами UFC.
Сейчас их семья проживает в немецком Дюссельдорфе. Туда Дулатовы переехали из Чечни в 2007 году.
Первым покорять мировой подиум отправился старший из братьев Джабраил Дулатов. Свел его с модельным агентом случай. Когда Джабраилу было 16 лет, он работал в супермаркете и скопил немного денег. Молодой человек мечтал о ремне Gucci.
Когда он пришел за покупкой, к нему подошла женщина и предложила прийти на кастинг, оставив свою визитку. Джабраил попытался объяснить, что он мусульманин и все это для него не приемлемо, но женщина предложила подумать.
«Я сказал родителям, они сначала тоже посмеялись, но потом отец неожиданно сказал: давай сходим все вместе, посмотрим, что это за работа. Если там будет что-то, чего мы делать не должны, откажем», — вспоминает Джабраил.
На кастинг он пришел с родителями и объяснил, что религия запрещает ему надевать брюки выше колен.
Уже через месяц он участвовал в показе новой коллекции Alexander McQueen. Затем работал для Lanvin и Gucci.
В работе он всегда соблюдал религиозные правила. По его мнению, в первую очередь он чеченец и мусульманин, а уже потом модель. По словам Джабраила, однажды ему предложили за 70 тысяч долларов снять в рекламе парфюма Armani. Он отказался.
«Условия были такие: я в трусах, в куртке и шляпе какой-то, со мной полуголая девушка. Я сказал, хоть миллион долларов дадите, не пойду», — уверяет Джабраил.
Остальные трое его братьев также попробовали себя в модельном бизнесе. Недавно модный дом Versace подписал контракт с Исламом.
«Единственное, за что я переживал во время показа для Versace, это скользкий пол. Боялся упасть», — признался он.
Сулумбек и Тамерлан сейчас работают для бренда молодежной одежды. К ним агенты тоже подошли на улице и позвали на кастинг.
К слову, не все соотечественники положительно отреагировали на деятельность чеченских парней. Кто-то посчитал, что в модельном бизнесе нет ничего зазорного, кто-то был отреагировал отрицательно.
Люди оставляют в соцсетях под их снимками следующие комментарии:
«Кто-то жизнь отдает за свой народ, а кто-то честь за деньги и знаменитость», «Наш народ оправдает наркомана, алкоголика, насильника, да любого, но не этого парня», «Лучше бы наркоманом стал», — пишут в Сети.
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