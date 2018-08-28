Как четыре брата из Чечни прославились на мировом подиуме

Когда десять лет назад Джабраил, Ислам, Сулумбек и Тамерлан Дулатовы приехали с родителями в Дюссельдорф из Чечни в статусе беженцев, ни подиум, ни модные съемки мальчиков не привлекали. Они увлекались единоборствами, точнее, смешанными боевыми искусствами — это сочетание тайского бокса, борьбы, кикбоксинга и карате. Правда, им нравилась стильная одежда.

Вскоре старший, 16-летний Джабраил устроился продавцом за 6 евро в час, чтобы скопить на ремень Gucci. В бутике молодого человека ростом под 190 заметила модельный агент и стала уговаривать прийти на кастинг. После фотопроб ему объявили, что он станет новой топ-моделью.

Юноша по религиозным соображениям сразу предупредил, что не станет сниматься в белье. Агенты не возражали и прописали это в контракте. Уже через месяц он вышагивал по подиумам европейских столиц, представляя то Alexander McQueen в Париже, то Lanvin в Милане или Gucci в Китае. Табу на откровенные снимки попытались нарушить лишь однажды — в Armani.

Публикация от Djibril Dulatov (@gabriel_djibril_cisse) 18 Мар 2018 в 8:04 PDT Джабраилу предложили 140 тысяч долларов, вояж в Лос-Анжелес и полуобнаженную партнершу для рекламы нового аромата, рассказал он в интервью Русской службе BBC

«Извините, но я чеченец, у нас такого нет. Выше колена ничего не надеваем, по исламу это вообще нельзя. Там сказали, что мне надо быть в трусах и в куртке джинсовой — конечно, сразу я сказал «Нет». Всю жизнь я делал спорт, модельный бизнес это, по-моему, не для меня».

Сейчас 24-летний Джабраил Дулатов признается, что карьеру модели почти завершил, поскольку хочет посвятить себя спорту. Он планирует открыть спортзал для единоборств, где сможет заниматься бесплатно вся окрестная чеченская молодежь, а еще — тренирует младших братьев.

Ислам, Сулумбек и Тамерлан, высокие, атлетически сложенные и мужественные, тоже стали звездами подиумов. Хотя, по их словам, старший брат тут ни при чем: модельные агенты сами вербовали их на улицах.

Публикация от Sulumbek Dulatov (@sulumbek_cisse) 13 Янв 2018 в 10:16 PST Кстати, журнал Vogue объявил, что 19-летний Ислам подписал эксклюзивный контракт с домом Versace. Насколько братья привлекли внимание местной прессы, рассказывает корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова

Мария Волкова корреспондент Business FM в Германии «О четырех братьях-чеченцах Дулатовых, которые сейчас покоряют мировые подиумы, в Германии пишут довольно много, но в основном в русскоязычных СМИ и соцсетях. Дело в том, что в Германии довольно крупная и крепкая чеченская община. Страна входит в пятерку лидеров по численности чеченской диаспоры, проживающей в Европе. По официальным данным, сейчас здесь несколько десятков тысяч выходцев из республики. Семья Булатовых приехала в Германию в 2007 году, сразу эмигрировала в Дюссельдорф, это модная столица Германии, там действительно огромное количество агенств, медийные группы находятся».

Публикация от Islam Dulatov (@islam_cisse) 2 Апр 2018 в 11:02 PDT Впрочем, на исторической родине к успехам Дулатовых в фэшн-бизнесе отношение скорее негативное. Традиционно это считается занятием, недостойным мужчины, рассказал чеченский писатель Руслан Закриев.

Руслан Закриев писатель «Унизительно и недопустимо, чтобы чеченцы становились моделями, артистами. Мужчина должен быть воином. Мне очень жалко этих ребят: этот подиум и эта мода… Наши ребята, которые оказались сейчас в Европе, к сожалению, вынуждены соглашаться на эти подиумы. Дай Аллах им мужества, силы выдержать, выстоять».

Впрочем, никто из Дулатовых и не связывает свою дальнейшую жизнь с модой. Успехи в этой сфере для них — скорее, юношеские развлечения. Братья готовятся выступать на серьезных международных турнирах по смешанным единоборствам и когда-нибудь завоевать серьезные титулы. Но пока им приходилось выигрывать только местные бои.

Публикация от Tamik Dulatov (@tamik_cisse) 22 Июл 2018 в 7:25 PDT