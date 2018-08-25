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Новые секс-символы мира моды: как братья-беженцы из Чечни покорили Versace и Gucci
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Новые секс-символы мира моды: как братья-беженцы из Чечни покорили Versace и Gucci 

Super.ru 1 час назад
Фото: Super.ru
Пару недель назад в чеченских сообществах начались бурные обсуждения четырёх братьев Дулатовых, которые эмигрировали в Германию и построили там модельную карьеру. Многим землякам парней такой выбор профессии показался неподходящим для кавказца. На фоне обсуждений журналисты «Русской службы Би-би-си» встретились с братьями в Дюссельдорфе, где семья Дулатовых живёт уже более 10 лет. Первым на подиуме оказался старший из братьев — Джабраил, когда ему было 16 лет. Он устроился работать в супермаркет за шесть евро в час, чтобы скопить на ремень Gucci. В бутике итальянского бренда юного кавказца заметила модельный агент, которая и предложила юноше попробовать себя в мире моды. Несмотря на аргументы Джабраила, что мусульманская вера и чеченское воспитание несопоставимы с карьерой манекенщика, скаут уговорила его поговорить с отцом.
К удивлению всех, глава семейства согласился пойти с сыном на встречу в агентство. Там и было решено, что перед камерой Джабраил не будет сниматься в нижнем белье и коротких шортах. Так начались первые шаги братьев на пути к миллионным контрактам.
Практически сразу Джабраил попал на показ Alexander McQueen в Париже, в Милане он сотрудничал с Lanvin, а в Китае участвовал в модном шоу Gucci. Дулатову предложили серьёзный контракт с парфюмом Armani на 140 000 долларов, из которых 70 000 (около 4,5 млн рублей) будут личным гонораром парня. Однако Джабраил отказал итальянскому модному дому, так как по условиям контракта он должен был сниматься в трусах, куртке, шапке и в компании полуголой манекенщицы.
Младшие братья Джабраила тоже стали работать моделями, а сам Джабраил сконцентрировался на спорте. Успешнее всего карьера складывается у 19-летнего Ислама. Совсем недавно парень подписал эксклюзивный контракт с модным домом Versace. По словам ребят, все они работают с брендами с условием, что им не придётся сниматься в нижнем белье.
Джабраил, Ислам, Сулумбек и Тамерлан не планировали и не собираются связывать жизнь с модельным бизнесом. Все четверо серьёзно занимаются боксом, даже выступают на соревнованиях. Братья хотят стать бойцами ММА и прославиться как спортсмены.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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