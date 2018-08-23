7 миниатюрных бьюти-продуктов, которые не займут много места в сумочке

Носить с собой косметичку — это почти то же самое, что носить в сумке еще одну сумку. Помада, консилер, пудра, кисть, тушь и так далее занимают слишком много драгоценного места. Тем более если вы предпочитаете миниатюрные сумки, которые сейчас в тренде, или собираетесь на прогулку, в бар или на свидание — огромный тоут, наполненный всем необходимым для трехдневного похода, будет смотреться, мягко говоря, неуместно. В нашей подборке — 7 будто кукольных бьюти-продуктов. Tom Ford позаботились о девушках и выпустили целую коллекцию с говорящим названием Clutch-Size, в M. A. C можно найти миниатюры почти всех их продуктов, крошечный хайлайтер добавит блеска, если вечер выдался многообещающим, а текстурирующий спрей Oribe освежит прическу.