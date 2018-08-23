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Ковбойский шик и бунтарский дух: топ-модель Лили Олдридж стала героиней кампании Levi's
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Ковбойский шик и бунтарский дух: топ-модель Лили Олдридж стала героиней кампании Levi's 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Американская топ-модель Лили Олридж стала лицом осенне-зимней коллекции Levi's.
Одного из «ангелов» Victoria’s Secret переманили в другой лагерь: Лили Олридж стала лицом новой рекламной кампании Levi’s. На первый взгляд очень хрупкая и женственная, модель на самом деле любительница приключений: ее бунтарский дух и оригинальный стиль послужили вдохновением для новой коллекции. Одежда в духе средневековых кочевников идеально подойдет для искателей острых ощущений.
Совместно с Лили Levi's Made & Crafted сняли кампанию, в которой узнаваемый стиль супермодели идеально сочетается с классическими силуэтами бренда Levi's  “В сезоне осень-зима 2018-2019 нашим источником вдохновения стал стиль путешественницы — история современной, независимой женщины, открывающей разные уголки нашей планеты и коллекционирующей вещи из своих путешествий”, — говорит Николь Арбур, Глобальный Директор по дизайну коллекций Levi’s. «Лили — это воплощение девушки Levi’s Made & Crafted. Она естественна, уверена в себе и в ней сочетается классический стиль и что-то еще очень особенное… совсем как линия Levi’s Made & Crafted».
Пополнить свой гардероб вещами из новая коллекция Levi’s Made & Crafted сможет каждая, линейка будет представлена в корнере Levi's в универмаге «Цветной».
А ты носишь джинсы от Levi's?
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Фото:архивы пресс-служб
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