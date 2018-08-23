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Кейт Миддлтон знает, как правильно носить колготки
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Кейт Миддлтон знает, как правильно носить колготки 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Согласно королевскому протоколу, женщины королевской семьи Великобритании не могут появляться на публике в юбках с непокрытыми ногами. Но как быть, если туфля соскользнет со стопы во время очередного приема? Кейт Миддлтон нашла простое решение: она носит колготки с липкими подушечками на пятках.
Известно, что это колготки John Lewis, стоимость которых составляет почти 7 долларов. Они представлены в разных оттенках: от нюдового до темного.
Это не единственный лайфхак герцогини. Она выходит в свет в юбке с утежелителями — они нужны для того, чтобы ветер не поднимал подол.
Колготки с липкими подушечками
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