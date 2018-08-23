Кейт Миддлтон знает, как правильно носить колготки

Согласно королевскому протоколу, женщины королевской семьи Великобритании не могут появляться на публике в юбках с непокрытыми ногами. Но как быть, если туфля соскользнет со стопы во время очередного приема? Кейт Миддлтон нашла простое решение: она носит колготки с липкими подушечками на пятках.

Известно, что это колготки John Lewis, стоимость которых составляет почти 7 долларов. Они представлены в разных оттенках: от нюдового до темного.

Это не единственный лайфхак герцогини. Она выходит в свет в юбке с утежелителями — они нужны для того, чтобы ветер не поднимал подол.

Колготки с липкими подушечками