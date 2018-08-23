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Обтягивающее платье и картофель фри: новый образ Ким Кардашьян
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Обтягивающее платье и картофель фри: новый образ Ким Кардашьян 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Ким Кардашьян была замечена в Беверли-Хиллз на празднике в честь юбилея винтажного магазина What Goes Around Comes Around. Звезда выбрала для этого выхода в свет розовое неоновое платье, которое подчеркивает фигуру. Наряд Versace Кардашьян дополнила прозрачными туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.
Особое внимание поклонники обратили на клатч Ким Judith Leiber. Он напоминает картофель фри и покрыт стразами. Кстати, это не первый необычный аксессуар Кардашьян: на свадьбе рэпера Pusha T она появилась с сумкой в виде телефона.
Ким Кардашьян
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