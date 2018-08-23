Обтягивающее платье и картофель фри: новый образ Ким Кардашьян

Ким Кардашьян была замечена в Беверли-Хиллз на празднике в честь юбилея винтажного магазина What Goes Around Comes Around. Звезда выбрала для этого выхода в свет розовое неоновое платье, которое подчеркивает фигуру. Наряд Versace Кардашьян дополнила прозрачными туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

Особое внимание поклонники обратили на клатч Ким Judith Leiber. Он напоминает картофель фри и покрыт стразами. Кстати, это не первый необычный аксессуар Кардашьян: на свадьбе рэпера Pusha T она появилась с сумкой в виде телефона.

Ким Кардашьян