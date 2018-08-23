«Москва слезам не верит» и культура личности в новых лукбуках российских дизайнеров

SILVASHI

Элегантный и сдержанный стиль вне времени — это про коллекцию SILVASHI. Бренд строит новую линейку на 5 китах: простота, монохромность, классический принт, комфорт и натуральные ткани. Поэтому в коллекции преобладают вещи свободного кроя, выполненные из натуральных материалов.

404 Not Found

«Первоначально неправильные действия — осознанная необходимость свободы», — именно так формируют кредо бренда его создатели. Осенне-зимняя коллекция 404 Not Found 2018 вдохновлена легендарным советским фильмом «Москва слезам не верит». Дизайнеры пересматривают идею поиска любви и счастья, по-новому открывают стилистику ставшего классикой фильма и ищут ответ на вопрос: «Поверит ли Москва слезам сегодня?» Цвета коллекции выбраны, опираясь на палитру киноленты — сочетание приглушенных, «пыльных» цветов с яркими оттенками. Среди главных маст-хевов — белое платье в горох, геометричная шуба из меха, костюм с мужским силуэтом из шерсти и шелка, черное пальто из натуральной шерсти, а также фиолетовое платье на одно плечо с логотипом бренда.

The Wild

Пляжный сезон в России очень короткий, но впереди нас ждут еще несколько недель для того, чтобы успеть поджариться на солнце. Поэтому если вы только собираетесь отправиться в отпуск, то вам точно нужен очень крутой купальник. И обязательно такой, которого бы не было ни у кого. За «дикими» купальниками мы отправились к бренду The Wild во Флориду, где бикини — главная составляющая гардероба. В новой коллекции марка делает ставку на благородный монохром: бордо, черный, молочно-белый, лаванда, нежный беж и пудрово-розовый. А по-настоящему узнаваемыми модели стали благодаря декору — цветам, в которых каждый лепесток вырезается, обжигается и пришивается вручную на производстве в Москве. Раскрывшиеся бутоны — важный элемент коллекции, перенесенный дизайнером на купальники из ее собственной живой оранжереи. А вот результат:

JAHNKOY

JAHNKOY продолжает исследовать природу и происхождение индивидуальной культуры личности и формирование идентичности в контексте современной модной индустрии. В мире fast fashion, где в погоне за постоянно меняющимися тенденциями люди теряют индивидуальность, тренды вытесняют национальные традиции. «Сейчас наступает эпоха самовыражения и творчества. Мы должны подготовиться к переходу в новое общество, где важны единство, ручная работа и уважение к прошлому», — рассказывает Мария Казакова . Лукбук новой коллекци SS19 «The Deceived», созданной при поддержке PUMA, Swarovski и CFDA — часть масштабного арт-проекта «The Deceived: No more». Линейка была представлена 10 июля в рамках мужской Недели моды в Нью-Йорке и 14 июля в Москве.

LOIVE

Бренд LOIVE — это история, в которой главная роль отведена платью. Дизайнеры марки уверены, что гардероб современной

девушки выстраивается именно вокруг этого предмета гардероба, поэтому и дебютная линейка посвящено именно ему. Уже в этом сезоне дизайнерское бюро Сергея Суркова и Дарьи Гуськовой представляет 40 моделей, которые вошли в основную коллекцию LOIVE. Среди них — шелковые летящие платья с авторским принтом, А-силуэта с элементами ручной вышивки, из набивного жаккарда и украшенные лентами, приталенные (со съемным ремнем) с высоким воротником, лаконичные многоярусные модели, а также классические черные платья.