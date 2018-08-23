Как носить кроссовки с пальто, тренчем и косухой

Если вы ощущаете острое желание как можно дольше не надевать уже набившие оскомину сапоги и ботильоны, то попробуйте заменить их кроссовками. И не бойтесь, что такая обувь не подойдет к строгому пальто или классическому тренчу: мы докажем, что это совсем не так.

Кроссовки + пальто

Не стоит удивляться: при определенных условиях пальто вполне можно подружить с полуспортивной обувью. Просто следите за тем, чтобы кроссовки были максимально элегантными. Звучит как оксюморон, но если вы посмотрите модели в галерее ниже, то поймете, что мы имеем в виду.

Кроссовки + тренч

Здесь будет уже проще: чтобы понять, как сочетать кроссовки с тренчем, достаточно посмотреть снимки осеннего стритстайла. Можете не бояться экспериментов с цветами и фактурами. Но если пока опасаетесь, то обратите внимание на варианты, подобранные нами.

Кроссовки + кожанка

Самое очевидное сочетание на все случаи жизни. К вашей любимой кожаной куртке подойдут практически любые кроссовки — кроме, конечно, тех, что предназначены для занятий спортом.