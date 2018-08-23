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Как носить кроссовки с пальто, тренчем и косухой
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Как носить кроссовки с пальто, тренчем и косухой 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если вы ощущаете острое желание как можно дольше не надевать уже набившие оскомину сапоги и ботильоны, то попробуйте заменить их кроссовками. И не бойтесь, что такая обувь не подойдет к строгому пальто или классическому тренчу: мы докажем, что это совсем не так.
Кроссовки + пальто
Не стоит удивляться: при определенных условиях пальто вполне можно подружить с полуспортивной обувью. Просто следите за тем, чтобы кроссовки были максимально элегантными. Звучит как оксюморон, но если вы посмотрите модели в галерее ниже, то поймете, что мы имеем в виду.
Кроссовки + тренч
Здесь будет уже проще: чтобы понять, как сочетать кроссовки с тренчем, достаточно посмотреть снимки осеннего стритстайла. Можете не бояться экспериментов с цветами и фактурами. Но если пока опасаетесь, то обратите внимание на варианты, подобранные нами.
Кроссовки + кожанка
Самое очевидное сочетание на все случаи жизни. К вашей любимой кожаной куртке подойдут практически любые кроссовки — кроме, конечно, тех, что предназначены для занятий спортом.
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