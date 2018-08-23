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Городское кантри: Клаудия Шиффер лакомится мороженым на улицах Портофино
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Городское кантри: Клаудия Шиффер лакомится мороженым на улицах Портофино 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Одна из самых ярких моделей конца двадцатого века Клаудия Шиффер и много лет спустя продолжает покорять сердца поклонников даже своими повседневными образами. Женщина попала в объективы фотокамер, когда наслаждалась вкусом сливочного мороженого на солнечных улицах Портофино. Но куда больше интереса у публики вызвал деревенский стиль длинноногой блондинки.
На днях Клаудия Шиффер наслаждалась не только прогулкой по модному итальянскому городку Портофино, но и нежным вкусом сливочного мороженого. Женщина была явно в приподнятом настроении и выглядела довольно расслабленной. Впрочем, такой шикарной блондинке едва ли стоит переживать о своем образе и заботиться о фигуре.
47-летняя немка выбрала для прогулки мешковатое платье от Гюль Хюргель, выполненное в деревенском стиле. Льняной наряд Клаудии выглядел очень гармонично в атмосфере маленького прибрежного городка. Удачно дополнили винтажный стиль женщины удобные сандалии на плоской подошве и подобранная им в цвет объемная сумка. Запястья и пальцы Шифер были щедро украшены ювелирными изделиями, которые даже в таком количестве выглядели довольно стильно.
Длинные светлые волос модели, явно мокрые после душа или пляжа, небрежно лежали на одном плече, а солнцезащитные очки в пластмассовой оправе надежно спрятали от окружающих глаза Клаудии, которые, по мнению поклонников, слишком явно выдают ее возраст.
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