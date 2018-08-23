В Петербурге откроется первый корнер Calvin Klein 205W39NYС

В concept store nevsky 152 открывается корнер подиумной линейки Calvin Klein 205W39NYC — с «мраморными» брюками, контрастными рубашками, ковбойскими сапогами и «номерными» свитерами. Женские и мужские вещи американского бренда расположатся в интерьере от близкого друга Рафа Симонса — Стерлинга Руби, известного «аэрозольными» скульптурами, коллажами и полотнами.

Одежду Calvin Klein 205W39NYC можно будет купить на Невском, 152 с начала сентября, а пока рассматриваем кампейн линейки от Вилли Вандерперре с вязаными балаклавами, урбанистическими куртками и платьями из светоотражающей фольги.