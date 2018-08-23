Конфетно-букетный период: как носить розовый цвет осенью

Розовый прошел долгую дорогу сквозь стереотипы и надуманные ассоциации: еще в XVIII веке его носили преимущественно мужчины, в нулевых он считался цветом Барби, а сегодня, пожалуй, его связывают с чем-то романтичным. Из-за последнего вещи в пастельных оттенках принято носить в весенне-летний сезон, а в холодное время года убирать подальше в шкаф. Пора избавиться и от этого стереотипа — розовый, как и любой другой цвет, можно носить, когда вы того захотите. Особенно актуальные вещи в таком оттенке мы перечисляем в нашем списке.

Верхняя одежда

В магазинах сегодня можно найти почти любой вид верхней одежды в розовом цвете: плащи и дождевики, косухи и ветровки, парки и шубы. Мы бы советовали сделать такую вещь центральной в образе, остальные же пусть с ней контрастируют.

Рубашки и блузки

Розовая рубашка в белую полоску стала уже классикой. Ее можно сочетать с белым, черным и красным низом, а также песочного цвета верхом. Розовые блузки будут отлично смотреться с джинсами, белыми юбками-карандашами, темно-синими брюками.

Обувь

Если удалось найти розовые лакированные ботильоны на невысоком каблуке, вам повезло: именно такая модель считается маст-хэвом этой осени. Но туфли на крошечной шпильке, кроссовки и ботинки тоже приветствуются.

Строгие платья

Часто розовые платья длины выше колена, футляры, с расклешенной юбкой, рюшами и пайетками выглядят празднично. Поэтому, если вам нужен повседневный вариант, искать стоит платья-рубашки или модели свободного прямого фасона. К нему можно подобрать темно-синюю парку, светлую шубу из овечьей шерсти или красную спортивную куртку. На ноги — черные лакированные ботильоны или массивные кроссовки с цветными вставками.

Футболки и свитеры

Стоит ли говорить, что для розовых футболок и свитеров почти не существует правил сочетания. Это универсальные вещи, которые подойдут ко всему: хоть к строгим черным брюкам, хоть к джинсовой юбке, хоть к велосипедкам. Интересно будут смотреться футболки с рисунком и свитеры с примесью разных оттенков: нежно-розового, фуксии, красного, пурпурного.