История японского бренда одежды UNIQLO

UNIQLÓ (от англ. сокр. Unique Clothing Warehouse — «уникальная одежда») — сеть магазинов повседневной одежды сегмента fast fashion, основанная в 1949 году в Японии. Кстати, название появилось благодаря случайности. Компания планировала изменить название и объединить unique («уникальный») и clothing («одежда»), чтобы появилось Uniclo. Однако административная ошибка во время регистрации превратила бренд в Uniqlo.

Сегодня марка присутствует в 18 странах мира, входит в десятку самых продаваемых, а в Японии, Китае и Южной Корее признана брендом повседневной одежды №1. Это одежда для детей и взрослых в широком цветовом и размерном диапазоне (до 3XL — 52-го размера), при производстве которой используются современные материалы и технологии. Предмет особой гордости бренда — постоянная линейка компактных ультралегких пуховиков (до -5°C), которые удобно брать с собой, упаковав в маленькую сумочку.

Философия марки заключается в простоте, качестве и долговечности. Это одежда на все времена, ее выбирают поклонники практичности и сдержанного стиля по всему миру. Бренд не гонится за ультрамодными трендами, а создает вещи вне времени и тенденций, которые просто становятся любимыми. Их можно одинаково удачно сочетать с трендовыми, создавая неожиданные акценты, составлять гардероб в стиле нормкор, спортшик или кэжуал. Наверное, в этом и заключаются секреты растущей популярности UNIQLÓ — наряду с низкими (даже по меркам масс-маркета) ценами, постоянными сезонными распродажами и улыбчивыми продавцами. Другие фишки UNIQLÓ — это регулярные капсульные коллекции со знаменитостями, спортсменами и блогерами, полезные статьи о моде и стиле в социальных сетях, веселые и зрелищные мероприятия, посвященные философии одежды вне времени и на все времена. Все это подогревает интерес покупателей к новым коллекциям UNIQLO.

Орландо Блум в пуховике UNIQLO

Коллаборация UNIQLO и актрисы Юнис Андерсон

Коллаборация UNIQLO и марки Lemaire

Модный блогер SHOPPER TV о японском бренде UNIQLO:

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