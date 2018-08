Объект желания: Balenciaga выпустили новую модель кроссовок

Пока мир сходит с ума по массивным кроссовкам Triple S, Balenciaga готовят почву для нового ажиотажа. Модель Track пусть и была показана ранее в осенне-зимнем шоу, модный дом все же решил сделать новинку супер-эксклюзивной. Кроссовки будут продаваться только в лондонском универмаге Selfridges, однако купить их смогут лишь те, кто заранее зарегистрируется на сайте бренда с 23 августа по 3 сентября. Стоит новая модель около 705 долларов.

#Balenciaga Track Sneaker.

Название Track подобрано не случайно: дизайн вдохновлен классическими спортивными кроссовками для пешего туризма и бега. Модель представлена в четырех цветах — желтом и синем с разноцветными вставками, белом и черном.

Fall Winter 18