Королева ночи: Рита Ора продемонстрировала дерзкие образы

На каждом звездном мероприятии непременно кто-то из гостей появляется в экстравагантном образе. Заокеанские красавицы будто нарочно стараются привлечь к себе дополнительное внимание поклонников и прессы, выбрав для этих целей самое простое — одежду. Главным предметом для разговоров в сети после премии MTV Video Music Awards стал отнюдь не этнический костюм Мадонны, а чрезмерно откровенное платье ее молодой коллеги Риты Оры.

Популярная британская певица Рита Ора снова вызвала негодование поклонников, когда появилась на торжественной церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в прозрачном черном платье от Jean Paul Gaultier. Но публику смутила не столько легкая ткань наряда артистки, сколько то, что под ним не было нижнего белья. Рита позировала репортерам без бюстгальтера, смело демонстрируя всем вокруг свою лишь слегка прикрытую скромным узором на платье грудь.

Забавным стало и то, что певица, сначала шокировав общественность минимализмом в своем гардеробе, всего пару часов спустя потрясла всех аляповатым нарядом. На афтепати Ора надела черное мини-платье, щедро расшитое перьями. Босоножки на высоком каблуке и яркий вечерний макияж стали эффектным дополнением к стилю британской артистки.

Отметим, что Рита Ора знаменита не только удивительным вокалом, но и пристрастием к странным костюмам. Молодая женщина каждый раз буквально обескураживает общество своим новым публичным выходом. Впрочем, чаще всего албанскую красавицу можно увидеть либо в перьях, либо в черном цвете. Хотя и обнаженными снимками певица также регулярно балует публику.