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Чувствуют кожей
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Чувствуют кожей 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
А если вы пока не готовы к черным пальто и прочим атрибутам «Матрицы», не отчаивайтесь: дизайнеры предлагают разноцветную альтернативу! Внимательно изучив звездные выходы, Grazia отдает пальму первенства Нине Добрев в платье-рубашке нежно-лимонного оттенка.
Кстати, актриса угадала не только с нарядом, но и с аксессуарами, справедливо рассудив, что кожаному платью не нужны конкуренты: самым ярким дополнением к нему стала красная помада. Возьмите этот прием на заметку — и даже не думайте лезть из кожи вон!
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Женский форум
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