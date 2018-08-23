Чувствуют кожей

А если вы пока не готовы к черным пальто и прочим атрибутам «Матрицы», не отчаивайтесь: дизайнеры предлагают разноцветную альтернативу! Внимательно изучив звездные выходы, Grazia отдает пальму первенства Нине Добрев в платье-рубашке нежно-лимонного оттенка.

Кстати, актриса угадала не только с нарядом, но и с аксессуарами, справедливо рассудив, что кожаному платью не нужны конкуренты: самым ярким дополнением к нему стала красная помада. Возьмите этот прием на заметку — и даже не думайте лезть из кожи вон!