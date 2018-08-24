Зимой предложили носить розовые очки

Производитель оправ и солнцезащитных очков Ray-Ban представил новую коллекцию. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 августа.

Новая линия отражает тренд наступающего сезона осень-зима 2018-2019: тонкие и легкие оправы (или отсутствие оправы) и яркие цвета стекол и заушников. В наступающем сезоне будут популярны солнцезащитные очки с розовыми и голубыми стеклами, очки-«авиаторы» и очки-полумаски. Также в тренде контраст однотонного цветного пластика и пластика под черепаху.

Среди оптических оправ выделяются лаконичные модели без оправы, с яркими заушниками (например, синими или голубыми), а также классические варианты в тонких оправах из цветного пластика.

Летом 2018 года итальянский бренд Dolce & Gabbana представил новую коллекцию солнцезащитных очков и оптических оправ сезона осень-зима 2018-2019. В новую коллекцию вошли классические «броулайнеры» и «авиаторы», солнцезащитные очки без оправы, очки с цветными стеклами (голубыми и розовыми) и с изображением литер D и G на стекле, солнцезащитные очки в оправах с мотивами граффити либо с крупными декоративными элементами с логотипом бренда на заушниках. В коллекции нового сезона широко используется пластик под рог и черепаху, черный и цветной пластик и золоченый металл.