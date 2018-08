Звериный принт, цветная клетка и еще 8 самых горячих трендов этой осени

Новый сезон уже практически перешагнул пород, а гардеробы не обновлены — пора исправляться! Осень обещает быть дерзкой: звериные раскраски, яркая клетка, соблазнительная кожа и не только уже ждут вас в списке самых горячих тенденций сезона. А чтобы вы не потерялись во всем многообразии, Passion.ru спешит ввести в курс дела!

Звериные принты

То, что еще пару лет назад было запретной темой — становится самым главным хитом сезона. Леопард, черепаха и питон выбираются из диких джунглей прямиком в наши гардеробы. Dolce&Gabbana, Max Mara, Balenciaga, Tom Ford и другие модные дома обещают, что этой осенью будет дозволено все: и леопартовые лосины, и пальто зебры, и даже лодочки дикой расцветки! Кстати, наш приглашенный эксперт рассказал чуть больше интересного о «звериных принтах»:

Звериный принт в этом сезоне актуален как никогда! Сейчас в культуре идет мощная волна заимствования из 80-ых и нулевых, а для тех периодов анималистический принт — главный must have. Этой осенью мода играет по-крупному, если раньше нам твердили, что звериные принты — это прерогатива аксессуаров и обуви, то сейчас можно встретить этот рисунок на пальто, свитерах, юбках и платьях! Если Вы соберете total look из подобных принтов, то уж точно косо никто не посмотрит! Отдельная тема — стилизованный зверинный принт, это когда рисованный паттерн под шкуру животных расписывают в необычные цвета (например, бирюзово-коричневый леопард или сине-желтая змея), можно уверенно сказать, что такая история будет в тренде еще не один сезон!

Супер oversize

Этой осенью вместе с экстремальной сексуальностью правит балом супер-oversize. Тренчи и куртки, свитера и пиджаки должны быть как минимум на 3 размера больше, чем вы сами. Впрочем, так должно лишь казаться — поэтому правильный oversize лучше приобретать именно вашего размера. Кстати, популярность супер объемных вещей в осенне-зимнем сезоне не случайна, а обусловлена тем, что так проще составлять многослойные look’и!

Цветная клетка

Стиль преппи переживает новый расцвет в осенне-зимнем сезоне. А его главный атрибут — принт клетка — окрашивается во все цвета радуги. Если в прошлом году мы носили исключительно серыеж клетчатые жакеты, то это осенью важно быть яркими. Обратите внимание на юбки, пиджаки, пальто и брюки ярко-желтых, как у Michaek Kors, или насыщенных фиолетовых, как у Versace оттенков. И носите это вместе!

Пэчворк

Созданные будто бы из лоскутков наряды появились в коллекциях многих брендов, начиная Gucci и заканчивая Chriatian Dior. Причем коснулась «кусочная» тема не только легких платьев, но и тяжелого люксового меха. Начатая когда-то Домом Fendi история с шубами, скорее напоминающими произведения Высокой моды, продолжает повсеместно в этом сезоне. Запомните — простой мех — это больше не модно.

Кейпы

Продолжим тему этники и поговорим о кейпах. Это нечто среднее, между пальто и пончо. Кейпы напоминают королевские мантии, впрочем, некоторые дизайнеры, например, Nina Ricci и Saint Laurent вдохновлялись скорее вампирскими сагами, нежели историей.

Кожаные платья

Место кожаных тренчей в новом сезоне призваны занять кожаные платья. Если Miu Miu предлагает носить мини из натурального материала, то Stella McCartney — миди и исключительно из кожзаменителя. А вот цвет кожи может быть любым — индиго, иссиня-черный, алый, коричневый или изумрудный.

Серебро

Добавьте больше блеска металлов в ваш образ! А точнее — оденьтесь в серебро с головы до ног. Тренд на метализированные материалы переместился с аксессуаров на одежду. Платья, костюмы и даже верхняя одежда — этой осенью все, что угодно может быть драгоценным.

Техасский милиллитари и рабочая одежда

Одеться, как дорожный рабочий или работник аэропорта? В этом сезоне легко! А для тех, кто боится переусердтвовать дизайнеры придумали одежду, созданную на грани миллитари и стиля вестерн, эдакий военный ковбой.

Стиль 80-х Гипертрофированные плечи, декольте, блеск, крупые аксессуары и, конечно, экстра сексуальность — все это об эпохе 80-х. Помните, как носили объемные свитера и дерзкие мини? А повязки на голову? Кажется, пришло время вновь доставать любимые вещи. И леггинсы не забудьте.

Логомания

Мир должен знать, что вы носите! А свитера, пальто, обуви, сумки и ремни — сразу давать понять, что может себе позволить их обладательница. Однако, умоляем, не покупайте подделки! Лучше приобрести достаточно бюджетные Tommy Jeans, Calvin Klein Jeans или и вовсе Levi's, чем носить «паленый» Prada или Gucci.

Фото: vogue.com