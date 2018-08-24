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Сара Джессика Паркер разгуливает по Нью-Йорку в яркой пижаме
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Сара Джессика Паркер разгуливает по Нью-Йорку в яркой пижаме 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне было объявлено, что звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании Intimissimi. В рекламном ролике актриса разгуливает по улицам в черной шелковой пижаме и кружевном бюстгальтере.
И недавно Паркер воплотила рекламный образ в жизнь. Она прошлась по центру Нью-Йорка в ярком наряде, который также очень похож на пижаму. 53-летняя актриса выглядела невероятно стильно в шелковом костюме горчичного цвета, состоящего из цветастой рубашки с длинными рукавами и полосатых брюк.
фото: Footwearnews
Этот образ Паркер дополнила неоново-розовыми туфлями на шпильках от SJP Collection и таким же фуксиновым клатчем.
фото: Footwernews
фото: Foorwearnews
Мы уже видели сочетание пижамы и шпилек на Саре Джессике. В первом фильме «Секс в большом городе» ее альтер-эго Кэрри Брэдшоу пробирается сквозь новогоднюю метель именно в таком облачении: пижама, расшитая пайетками шапочка, шуба и белые босоножки.
фото: кадр из фильма «Секс в большом городе»
Вряд ли Паркер выйдет в пижаме на красную дорожку, но нельзя не признать — этот образ ей чертовски к лицу. Кстати, новый костюм, выполненный в горчичной цветовой гамме — тоже из коллекции Intimissimi. Остается только восхититься практичностью и деловой хваткой актрисы: для продвижения собственного бренда кинозвезда в прямом смысле «идёт в народ».
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