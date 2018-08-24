Ещё
Боня не умеет носить леопардовый принт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привет из 90-х: Боня не умеет носить леопардовый принт 

WDay.ru 45 минут назад
Фото: WDay.ru
Подписчики раскритиковали модный образ ведущей.
«Хищная» расцветка сейчас на пике моды. Но леопард — пожалуй, самый коварный принт из всех существующих. Не каждая модница сможет подбирать подобные вещи и носить их так, чтобы не выглядеть «гостьей из прошлого» или девушкой с сельской дискотеки.
Вот и Виктория Боня примерила неудачную обтягивающую леопардовую юбку. В комплекте с очень коротким топом она смотрелась, по мнению большинства фолловеров, как привет из 90-х. Даже модные кроссовки без задников не спасали ситуацию. Та же Маница, подруга Вики, в обычной черной футболке и джинсовой юбке выглядела гораздо более стильно.
@victoriabonya
К тому же подписчики в очередной раз посетовали на то, что Боня уже не такая стройняшка, как раньше, и с обтягивающими вещами ей стоит быть поаккуратнее. По крайней мере, пока она не возобновит интенсивные тренировки в спортзале.
Боня — не единственная знаменитость, которая промахнулась с леопардовым принтом. Например, Дженнифер Лопес на одном из концертов облачилась в леопардовый плюш с ног до головы. А Нюша еще до беремнности умудрилась испортить фигуру леопардовым купальником.
Всегда стильная Валерия как-то примерила самую трендовую обувь сезона, но далеко не все оценили ее модное решение. Рианна натянула на свои пышные формы брюки с модным принтом, а Анна Кендрик в сверкающем леопардовом мини-платье превратилась в бочонок. А недавний аутфит Риты Оры? Это вообще за гранью!
WDay.ru: последние новости
Так нельзя: Пынзарь осудили за вызывающий наряд Икона стиля или фрик? 4 сумасшедших образа Блейк Лайвли Скандальная звезда вышла в свет со скотчем на сосках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса19
Звезды, переборщившие с пластикой4
Как выглядели доисторические красотки4
Звезды, заплатившие за славу смертью1
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
16:08
Самые горячие тренды этой осени
Мода
12:11
Строгие правила для помощников звезд
Красота Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
03:42
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса
Красота
04:47
В чем вред частого мытья головы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение