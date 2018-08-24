Привет из 90-х: Боня не умеет носить леопардовый принт

Подписчики раскритиковали модный образ ведущей.

«Хищная» расцветка сейчас на пике моды. Но леопард — пожалуй, самый коварный принт из всех существующих. Не каждая модница сможет подбирать подобные вещи и носить их так, чтобы не выглядеть «гостьей из прошлого» или девушкой с сельской дискотеки.

Вот и Виктория Боня примерила неудачную обтягивающую леопардовую юбку. В комплекте с очень коротким топом она смотрелась, по мнению большинства фолловеров, как привет из 90-х. Даже модные кроссовки без задников не спасали ситуацию. Та же Маница, подруга Вики, в обычной черной футболке и джинсовой юбке выглядела гораздо более стильно.

@victoriabonya

К тому же подписчики в очередной раз посетовали на то, что Боня уже не такая стройняшка, как раньше, и с обтягивающими вещами ей стоит быть поаккуратнее. По крайней мере, пока она не возобновит интенсивные тренировки в спортзале.

Боня — не единственная знаменитость, которая промахнулась с леопардовым принтом. Например, Дженнифер Лопес на одном из концертов облачилась в леопардовый плюш с ног до головы. А Нюша еще до беремнности умудрилась испортить фигуру леопардовым купальником.