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Привет из 90-х: Боня не умеет носить леопардовый принт
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Привет из 90-х: Боня не умеет носить леопардовый принт 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Подписчики раскритиковали модный образ ведущей.
«Хищная» расцветка сейчас на пике моды. Но леопард — пожалуй, самый коварный принт из всех существующих. Не каждая модница сможет подбирать подобные вещи и носить их так, чтобы не выглядеть «гостьей из прошлого» или девушкой с сельской дискотеки.
Виктория Боня и Маница
Вот и Виктория Боня примерила неудачную обтягивающую леопардовую юбку. В комплекте с очень коротким топом она смотрелась, по мнению большинства фолловеров, как привет из 90-х. Даже модные кроссовки без задников не спасали ситуацию. Та же Маница, подруга Вики, в обычной черной футболке и джинсовой юбке выглядела гораздо более стильно.
К тому же подписчики в очередной раз посетовали на то, что Боня уже не такая стройняшка, как раньше, и с обтягивающими вещами ей1 стоит быть поаккуратнее. По крайней мере, пока она не возобновит интенсивные тренировки в спортзале.
Боня — не единственная знаменитость, которая промахнулась с леопардовым принтом. Например, Дженнифер Лопес на одном из концертов облачилась в леопардовый плюш с ног до головы. А Нюша еще до беремнности умудрилась испортить фигуру леопардовым купальником.
Всегда стильная Валерия как-то примерила самую трендовую обувь сезона, но далеко не все оценили ее модное решение. Рианна натянула на свои пышные формы брюки с модным принтом, а Анна Кендрик в сверкающем леопардовом мини-платье превратилась в бочонок. А недавний аутфит Риты Оры? Это вообще за гранью!
Мы собрали в одной фотогалерее «леопардовые» промахи самых разных сзнаменитостей — от Кейт Миддлтон до Хайди Клум.
Джей Ло  Леди Гага
Елена Летучая
Дарья Пынзарь
Джессика Симпсон
Донателла Версаче
Кейт Миддлтон
Валерия
Хайди Клум
Виктория Бекхэм
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