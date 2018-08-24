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Из красноярского магазина изъяли ядовитую обувь
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Из красноярского магазина изъяли ядовитую обувь 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По инициативе Роспотребнадзора по Красноярскому краю к административной ответствености привлечен генеральный директор фирмы «Фортуна». В принадлежащем компании магазине «Мода для народа» на улице Павлова в Красноярске продаввалась опасная для здоровья обувь. Как сообщили в Роспотребнадзоре, исследования показали, что женские и мужские ботинки «фонили» формальдегидом: его концентрация была в 2,3-3,6 раза выше, чем это допускают санитарные требования.
Опасную обувь по предписанию ведомства с продажи сняли. Генерального директора фирмы оштрафовали на 20 000 рублей.
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