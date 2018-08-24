Магия крымскотатарских ювелирных украшений

Эльмара Мустафа, крымскотатарская блогер и писательница

Удивительные узоры на различных ювелирных украшениях крымских татарок, изящно переплетаясь, создают восточную сказку. В старину эта сказка делала свою хозяйку модной, а также обладала особой магией, которая защищала ее от дурного глаза и нечистых сил. При этом сакральными были не только детали украшения, но и металл с камнями.

Блистательное прошлое крымских модниц

Традиционные ювелирные украшения крымских татарок уходят корнями во времена правления династии Гераев. Известно, что ханы при своем дворе имели ремесленников, которые на них работали и создавали свои филигранные шедевры. Их, конечно же, дарили представительницам прекрасного пола. Так, Валиде — мать хана или первая жена, то бишь правительница гарема, согласно своему статусу, имела обязательный комплект украшений. Не уступающий по роскоши набор получали и другие жены хана или представительницы династии. У крымской татарки вне гарема, согласно статусу и благосостоянию, также собиралось подобное приданое.

Девушка в традиционном крымскотатарском платье, с полным комплектом украшений

Как рассказала старший научный сотрудник Музея истории и культуры крымских татар «Ханский дворец» Ленара Чубукчиева, весь комплект ювелирных изделий, бытовавших в Крыму в конце XVIII — начале XIX вв. делился на четыре вида: «Украшения были головными — налобные, височные, серьги, шейно-нагрудными — амулетницы, броши, поясными — пряжки, пояса, а также украшения для рук — браслеты».

Каждое столетие вносило свои коррективы в элементы традиционных украшений. К примеру, в конце XVIII — XIX века наблюдался период упадка традиционной культуры, после которого множество традиционных украшений были исключены из обязательного комплекта. А в конце XIX века в Крыму оставила свой изысканный след французская мода. Так, мастера стали использовать в своих работах формы брошек, как основу в некоторых элементах поясов, пряжках поясов, серьгах и т.д.

К XIX-XX вв. относится традиционный крымскотатарский пояс — йипишли къушакъ, состоящий из пряжки — токъа и равномерно расположенных по тканой ленте сулюков. Пряжку обычно изготавливали в форме юзюм япракъ — виноградных листьев. Эти работы считались авторскими и современными. Стоит отметить, что йипишли къушакъ не имеет подобных аналогов ни в одной культуре мира.

Йипишли къушакъ

В начале прошлого века мастера стали возвращаться к утраченным традициям и изготавливать украшения. Несмотря на то, что связь с филигранщиками Крымского ханства представляет одно-три поколения, украшения изготовлены максимально аутентично.

Сегодня крымскотатарская культура хранит в себе традиционную культуру ханского периода, XIX века, а также нотки турецкой и узбекской культур XX века.

Сила и дух металла

Большинство ювелирных изделий выполнялись в технике филигрань, скань, зернь и других. Наиболее распространенными были изделия из серебра и золота, также выполняли их из меди и железа. Из камней были распространены сердолик, перламутр, бирюза, яшма, жемчуг, алмаз, янтарь и кораллы. Хотя детали украшений были настолько изысканы и богаты, что их элементы уже не требовали дополнения в виде драгоценных и поделочных камней.

Сами предметы ювелирного искусства, будучи очень близкими по технике производства и внешнему виду турецким образцам, производились в ремесленных центрах: Бахчисарае, Кезлеве (нынешняя Евпатория), Карасубазаре (современный Белогорск). Работа ювелиров бахчисарайских цехов была изучена лишь основателем и первым директором Бахчисарайского дворца-музея Усеином Боданинским.

Крымские татарки в традиционных костюмах и украшениях

Но почему предпочитали металл? Считалось, что земля и все, что в ней находится, принадлежит Аллаху. И металлы, порожденные землей, обладали божественной силой. В своих путевых заметках крымский краевед Василий Кондараки писал, что именно железу отводилась главная роль, как средству от дурного глаза. Так как оно наводило ужас на злого духа и не допускало страха. Кстати, украшения из железа не изготовляли, но маленький кусочек клали в молитвенный футляр, и он считался сильным оберегом.

Стоит отметить, что в степной зоне предпочтение отдавали серебру, а в горной и южнобережной части Крыма — золоту. Серебро символизировало целомудрие и красноречие. Люди верили, что оно обладает магическими и очистительными свойствами. Золото символизировало богатство, гармонию, благородство и силу.

Изящная защита

В мусульманской традиции ювелирные украшения не только радовали глаз, но и выполняли защитную функцию. Самым распространенным из них считался оберег — дувалыкъ. Дело в том, что крымские татары с древних времен и по сей день верят в то, что краткие тексты из священного Корана, выписанные для конкретного человека, охраняют его, спасают душу от демонов, защищают тело от болезней.

Дувалыкъ

Путешественник и этнограф Густав Радде в своей книге «Крымские татары», еще в 1856 году писал: «Все крымские татары, мужчины и женщины, старые и молодые, каждый носит при себе свою молитву, как спасительный талисман. Эти молитвы покупаются у духовенства. Их пишут на треугольной бумажке киноварью, прячут в кожаные сумочки такой же формы, как бумага, и носят сумочку на спине; бумажка бывает или совершенно зашита в сумке или сумка только застегивается пуговкой. Молодые девушки зашивают свои молитвы в треугольный кусочек кожи и заплетают их в свои косички».

Действительно, девушки юного возраста с длинными и красивыми волосами цепляли в свои косы обереги с молитвой — сач-дуа или сач-къасиде. А женщины старшего возраста носили их только на груди. Стоит отметить, что замужние женщины заплетали от одной до четырех кос, тогда как незамужние девушки могли заплести множество косичек. Сач-дуа были треугольной формы и защищали от завистливого взгляда. Незамужние девушки могли вплетать в свои косы до десятка таких украшений.

Также крымские татарки носили нагрудное украшение в форме трубчатого футляра или треугольника — къасиде. Внутри такой амулетницы находилась молитва, которая также оберегала ее хозяйку.

Браслетики из бусинок — назар-боюнджакъ носили детки. Их главной задачей было уберечь ребенка от сглаза.

Кроме того, к серьгам и амулетницам прикреплялись небольшие подвески разных форм. Считалось, что звук шумящих бубенчиков отпугивал нечистую силу. А количество подвесок и поясных звеньев должно было быть нечетным числом.

Ювелирные украшения дома «Дюльбер»

Кстати, треугольная, четырехугольная и трубчатая формы украшений тоже наделялись магической силой. Раньше молитвы писались не только на бумаге, но и на дощечках. Чтобы излечить нервные и психические расстройства человека, помутнение рассудка, молитвы писались на кизиловых и ореховых дощечках. Женщине, которая не могла иметь детей, молитва была высечена на деревянной пластине из карагача.

Традиционные украшения незамужних и замужних крымских татарок

Ювелирные украшения, будучи одним из центральных элементов в национальном женском костюме, издавна представляли особую часть культуры крымских татар. Ведь именно они могли поведать о семейном положении или социальном статусе ее обладательницы.

По традиции, именно комплект украшений семья будущего мужа дарит девушке перед свадьбой. Каждый его элемент становится важной составляющей свадебного обряда — никяха, и выполняет свою функцию.

Модные украшения также любили носить и незамужние девушки. При этом в их костюме отсутствовали нагрудные украшения. Вместо них были броши и бусы. Броши одевали к платью с небольшим воротом. Тогда как замужние дамы обычно предпочитали носить нагрудник — герданлыкъ, оберег — къасиде и броши — зинет-ине, которые крепили на головной убор — фес.

Вырез на груди платья закрывал надгрудник, который придавал элегантный вид. Украшение могло состоять из колец, розеток и подвесок, соединенных между собой, или жемчужной решетки — къафес либо из большого количества монет — керги.

Оберег

Топелик — головное украшение, как деталь традиционного костюма, пришивалась поверх феса. Его носили девушки с юного возраста. Композиция топелика состояла из цветов с камнем в центре или выполнялась в виде шестиконечной звезды, солнца, окруженного полумесяцами. Верхние детали украшения не припаивались, а вдевались внутрь основы. Особенность данной техники фоновой филиграни давала возможность наполнить изделие отдельными элементами, что придавало каждому из них свою символику.

Баш алтын — налобное украшение в виде тонкой металлической ленты крепилась ниже шапочки феса. Обычно в центре украшения изображалась шестиконечная звезда, а к низу крепились многочисленные круглые подвески. На виски замужние дамы подвешивали зилиф аскъы, которыми украшали локоны, их носили до 40 лет.

Крымские татарки с юных лет носили серьги — купе. Их вид не зависел от семейного положения обладательницы. Обычно это были филигранные серьги различных форм из серебра или золота.

Ювелирные украшения дома «Дюльбер»

Головной убор, т.е. фес, не закрывал уши. Их украшали серьги и подвески разнообразных форм.

Важным составным в комплекте украшений считался пояс — къушакъ. Перед началом свадебной церемонии проходил обряд «опоясывания», когда отец или брат несколько раз обходит невесту и застегивал пряжку, «благословляя» ее. Считается, что къушакъ также защищал свою хозяйку от злых духов, болезней и несчастий. Поэтому его клали под подушку и роженице, и новорожденному.

Существует несколько видов традиционных крымскотатарских поясов, но только два из них — лагшван къушакъ и саватлы къушакъ могли носить незамужние девушки. Первый состоял из ажурных прямоугольных, квадратных пластин или восьмилепестковых розеток, соединенных между собой колечками. Их количество варьировало в зависимости от объема талии девушки — от 11 до 48. Детали второго были украшены чернью. А вот пояса замужних девушек, как мы уже упоминали, отличались пряжкой в виде виноградного листа, и назывались йипишли къушакъ. Основа саватлы, как и лагшван къушакъа, могла быть тканая, кожаная и металлическая. Иногда элементы пояса дополнялись камнями.

Браслеты наряду с кольцами были одним из самых распространенных украшений среди крымских татарок. Девушки могли носить десятки колец и несколько парных браслетов вне зависимости от семейного и социального положения.

Крымские украшения. Пояс из серебра. Ювелирный дом «Дюльбер»