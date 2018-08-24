Рианна примет участие в нью-йоркской Неделе моды

Стало известно, что Рианна представит новую коллекцию своего бренда нижнего белья Savage x Fenty на Неделе моды в Нью-Йорке. Ее шоу состоится вечером 12 сентября и станет финальным на всей Неделе.

Для презентации выбран формат «смотри и сразу покупай». Это значит, что коллекция певицы в это же станет доступна на сайте бренда и в специальном поп-ап-пространстве в Нью-Йорке.

Напомним, что 15 августа в продажу поступили четыре новых цвета базовых бюстгальтеров Savage x Fenty: бледно-розовый, синий, шоколадно-коричневый и хаки.