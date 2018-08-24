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Рианна примет участие в нью-йоркской Неделе моды
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Рианна примет участие в нью-йоркской Неделе моды 

FashionTime 56 минут назад
Фото: FashionTime
Стало известно, что Рианна представит новую коллекцию своего бренда нижнего белья Savage x Fenty на Неделе моды в Нью-Йорке. Ее шоу состоится вечером 12 сентября и станет финальным на всей Неделе.
Для презентации выбран формат «смотри и сразу покупай». Это значит, что коллекция певицы в это же станет доступна на сайте бренда и в специальном поп-ап-пространстве в Нью-Йорке.
Напомним, что 15 августа в продажу поступили четыре новых цвета базовых бюстгальтеров Savage x Fenty: бледно-розовый, синий, шоколадно-коричневый и хаки.
Рианна
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