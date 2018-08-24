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Роузи Хантингтон-Уайтли с сыном в Лондоне
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Роузи Хантингтон-Уайтли с сыном в Лондоне 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
23 августа папарацци запечатлели Роузи Хантингтон-Уайтли на прогулке с сыном по Лондону. Топ-модель была одета, как всегда, удобно и со вкусом: в расклешенные черные брюки с разрезами на щиколотках, бело-розовые кеды adidas, свободную черную рубашку, будто снятую с плеча ее жениха Джейсона Стейтема, и с кожаной поясной сумкой, надетой через плечо.
Малыша Джека молодая мама нарядила как истинного лондонского денди: на нем были белая рубашка в мелкую черную клетку, джинсы классического синего оттенка и рыжевато-коричневые кожаные кроссовки.
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