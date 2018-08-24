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Звездный тренд: костюм в клетку
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Звездный тренд: костюм в клетку 

SNCmedia.ru 29 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Рози Хантингтон-Уайтли
Рози обладает отменным чувством стиля, и у нее можно точно поучиться, как носить классические вещи в повседневной жизни. Модель умело комбинирует женственные блузы с джинсами, классические брюки с кроссовками и так далее. Здесь мы оценили ее выбор костюма — серый, в клетку, свободного кроя (будто у Джейсона Стэтхэма его забрала). Англичанка правильно расставляет акценты: обувь выбирает на каблуке, талию подчеркивает сумкой на пояс, делает лаконичную прическу и надевает крупные черные очки.
Кара Делевинь
Кара, может, и пацанка, но ее официальные выходы всегда идеальны. Например, этот костюм в клетку с брюками по ноге, топом и приталенным жакетом модель сочетает с черными кожаными ботильонами на каблуке.
Белла Хадид
Есть у Беллы такая способность — делать из любой вещи самый горячий тренд. Младшая из сестер Хадид носит костюм в клетку классического кроя, спустив брюки на талию и разбавив строгий силуэт укороченным худи красного цвета. Ботинки и узкие очки добавили еще +100 ко всему ее модному аутфиту. Наверное, это талант.
Рита Ора
Певица демонстрирует все прелести яркой клетки, которая актуальная в этом осенне-зимнем сезоне. Свой клетчатый костюм Ора стилизует при помощи белой рубашки, застегнутой под горло, и бабочки в тон костюму. Нам нравится!
Блейк Лайвли
Кто точно настоящий фанат костюмов, так это Блейк Лайвли. Мы тут вспомнили ее недавние появления на публике, и все они были в разных костюмах. Да, возможно, выбор актрисы дляMTV VMA's в этом году нас разочаровал, зато этот сет с шортами и удлиненным жакетом Bottega Veneta покорил в самое сердце. Яркая клетка здесь смешивается с животным принтом, а ко всему прочему звезда добавляет еще и сложный топ. Но эту ее модную загадку решить довольно легко — теперь и нам такой костюм нужен!
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Женский форум
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