Звездный тренд: костюм в клетку

Рози обладает отменным чувством стиля, и у нее можно точно поучиться, как носить классические вещи в повседневной жизни. Модель умело комбинирует женственные блузы с джинсами, классические брюки с кроссовками и так далее. Здесь мы оценили ее выбор костюма — серый, в клетку, свободного кроя (будто у Джейсона Стэтхэма его забрала). Англичанка правильно расставляет акценты: обувь выбирает на каблуке, талию подчеркивает сумкой на пояс, делает лаконичную прическу и надевает крупные черные очки.

Кара, может, и пацанка, но ее официальные выходы всегда идеальны. Например, этот костюм в клетку с брюками по ноге, топом и приталенным жакетом модель сочетает с черными кожаными ботильонами на каблуке.

Есть у Беллы такая способность — делать из любой вещи самый горячий тренд. Младшая из сестер Хадид носит костюм в клетку классического кроя, спустив брюки на талию и разбавив строгий силуэт укороченным худи красного цвета. Ботинки и узкие очки добавили еще +100 ко всему ее модному аутфиту. Наверное, это талант.

Певица демонстрирует все прелести яркой клетки, которая актуальная в этом осенне-зимнем сезоне. Свой клетчатый костюм Ора стилизует при помощи белой рубашки, застегнутой под горло, и бабочки в тон костюму. Нам нравится!

Блейк Лайвли

Кто точно настоящий фанат костюмов, так это Блейк Лайвли. Мы тут вспомнили ее недавние появления на публике, и все они были в разных костюмах. Да, возможно, выбор актрисы дляMTV VMA's в этом году нас разочаровал, зато этот сет с шортами и удлиненным жакетом Bottega Veneta покорил в самое сердце. Яркая клетка здесь смешивается с животным принтом, а ко всему прочему звезда добавляет еще и сложный топ. Но эту ее модную загадку решить довольно легко — теперь и нам такой костюм нужен!