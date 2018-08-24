Модные тенденции: какой каблук будет популярным этой осенью 

Ажиотаж, созданный вокруг кроссовок, может быть и велик, но им никогда не удастся вытеснить из женских гардеробов каблуки. К осени дизайнеры предоставили целый список модной обуви на каблуках — от сложной архитектуры до вездесущего прозрачного пластика. Модные тенденции: какой каблук будет популярным этой осеньюГеометрический каблук Стандартные формы каблуков этой осенью отойдут на второй
план и уступят место геометрии. В моде будут различные фигуры, которые мы старательно вырисовывали на школьных уроках — кубы, цилиндры и их многогранные и не очень разновидности. Такой каблук сможет привнести свою остроту даже в самые изысканные
модели обуви.
Скульптурный каблук
Многие дизайнеры в будущем сезоне представили не просто
каблуки, а архитектурные ансамбли. Необычные скульптуры и конструкции превращают
обувь в настоящее произведение искусства, из-за чего самые простые, с первого взгляда, ботильоны
ничем не уступают статуям Родена.
Каблук Kitten Heels
Очередное подтверждение цикличности моды — возвращение kitten
heels или «каблучков котенка». Эти маленькие каблуки изначально были задуманы,
как тренировочная обувь для девушек, которые только осваивают искусство хождения
на высоких каблуках. Однако, благодаря Одри Хепберн, которая прошла на kitten
heels через всю свою фильмографию, они вошли в моду, как самая остромодная
обувь всех времен.
Платформа
Другой вневременной тренд — платформа. Высокие красные
ботинки Зигги Стардаста, вошедшие в историю, кроссовки Джерри Холливелл из Spice Girls с платформой в британский флаг, туфли на 11-сантиметровой платформе от Вивьен Вествуд, с которых
упала на показе Наоми Кэмпбелл. Кажется, что платформа была с нами всю жизнь и вряд ли мы когда-нибудь перестанем её носить.
Меховой каблук
Определившись с формой каблука, пусть даже это будут более
привычные модели, обратите внимание на их оформление. Осенью будут в моде каблуки,
украшенные мехом, от которого все стремятся, но никак не могут отказаться окончательно. Меховые каблуки создают впечатление тепла и уюта, но носить
их лучше в сухую погоду.
Серебряный каблук
Любимый метал грядущей осени, без сомнений, серебро.
Серебряные каблуки выглядят более утонченно, чем их золотые собратья, и несмотря
на весь блеск дополнят не только вечерний, но и повседневный образ. На свидание
отправляйтесь на каблуках щедро украшенных серебряными пайетками, а в офис в туфлях
с гладким хромированным каблуком.
Пластиковый каблук
Популярность пластика настолько высока, что кажется мы будем
его беспрекословно носить до седых волос. На одежде, в аксессуарах, и, конечно
же, на обуви с прозрачными каблуками из плексигласа.
Каблук со стразами Альтернативой минималистичному пластику станут каблуки, щедро
инкрустированные драгоценностями. Стразы и декоративные камни привнесут роскоши
в простые образы и будут прекрасным дополнением к черным платьям или классическим джинсам-скинни.
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