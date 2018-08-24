Модные тенденции: какой каблук будет популярным этой осенью

Ажиотаж, созданный вокруг кроссовок, может быть и велик, но им никогда не удастся вытеснить из женских гардеробов каблуки. К осени дизайнеры предоставили целый список модной обуви на каблуках — от сложной архитектуры до вездесущего прозрачного пластика. Модные тенденции: какой каблук будет популярным этой осеньюГеометрический каблук Стандартные формы каблуков этой осенью отойдут на второй

план и уступят место геометрии. В моде будут различные фигуры, которые мы старательно вырисовывали на школьных уроках — кубы, цилиндры и их многогранные и не очень разновидности. Такой каблук сможет привнести свою остроту даже в самые изысканные

модели обуви.

Скульптурный каблук

Многие дизайнеры в будущем сезоне представили не просто

каблуки, а архитектурные ансамбли. Необычные скульптуры и конструкции превращают

обувь в настоящее произведение искусства, из-за чего самые простые, с первого взгляда, ботильоны

ничем не уступают статуям Родена.

Каблук Kitten Heels

Очередное подтверждение цикличности моды — возвращение kitten

heels или «каблучков котенка». Эти маленькие каблуки изначально были задуманы,

как тренировочная обувь для девушек, которые только осваивают искусство хождения

на высоких каблуках. Однако, благодаря Одри Хепберн , которая прошла на kitten

heels через всю свою фильмографию, они вошли в моду, как самая остромодная

обувь всех времен.

Платформа

Другой вневременной тренд — платформа. Высокие красные

ботинки Зигги Стардаста, вошедшие в историю, кроссовки Джерри Холливелл из Spice Girls с платформой в британский флаг, туфли на 11-сантиметровой платформе от Вивьен Вествуд, с которых

упала на показе Наоми Кэмпбелл . Кажется, что платформа была с нами всю жизнь и вряд ли мы когда-нибудь перестанем её носить.

Меховой каблук

Определившись с формой каблука, пусть даже это будут более

привычные модели, обратите внимание на их оформление. Осенью будут в моде каблуки,

украшенные мехом, от которого все стремятся, но никак не могут отказаться окончательно. Меховые каблуки создают впечатление тепла и уюта, но носить

их лучше в сухую погоду.

Серебряный каблук

Любимый метал грядущей осени, без сомнений, серебро.

Серебряные каблуки выглядят более утонченно, чем их золотые собратья, и несмотря

на весь блеск дополнят не только вечерний, но и повседневный образ. На свидание

отправляйтесь на каблуках щедро украшенных серебряными пайетками, а в офис в туфлях

с гладким хромированным каблуком.

Пластиковый каблук

Популярность пластика настолько высока, что кажется мы будем

его беспрекословно носить до седых волос. На одежде, в аксессуарах, и, конечно

же, на обуви с прозрачными каблуками из плексигласа.

Каблук со стразами Альтернативой минималистичному пластику станут каблуки, щедро

инкрустированные драгоценностями. Стразы и декоративные камни привнесут роскоши

в простые образы и будут прекрасным дополнением к черным платьям или классическим джинсам-скинни.

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