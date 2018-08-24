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Советы одного из лучших стилистов Москвы, что надеть, чтобы выглядеть стильно
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Советы одного из лучших стилистов Москвы, что надеть, чтобы выглядеть стильно 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Оксана Он — один из лучших стилистов Москвы, она работает с самыми популярными глянцевыми и digital изданиями, помогает дизайнерам со стилизацией показов на Неделях моды и лично консультирует звезд.
Именно поэтому мы попросили Оксану стилизовать и нашу сьемку с коллекцией украшений #ношуPEOPLETALK. Кстати, Оксана не удержалась и тоже примерила клипсы. Стилист выбрала клипсу #муза — именно так называется ее бренд одежды, который она весной этого года создала вместе со своей подругой актрисой Василисой Кузьминой.
3 совета от Оксаны:
«Прежде всего нужно научиться трезво оценивать свои недостатки и достоинства, постараться принять первое и культивировать второе.
Отдавай себе отчет в том, что стиль — это прежде всего про образ мышления, а не про вещи. Любой, даже самый простой образ, будет выглядеть хорошо только в сочетании с хорошей укладкой и безупречными манерами.
Когда меня спрашивают, что купить в этом сезоне, чтобы быть в тренде, я всегда отвечаю: можно купить то, что модно. Но покупать стоит только то, что соответствует вашему настроению. Только в этом случае вещь сможет стать частью образа».
Напомним, что мы вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! В нее вошли клипсы с самыми модными словами 2018-го — #ору, #WTF, #queen #love и #like, а еще молнии, разбитые сердца и броши. Кстати, все украшения можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.
Коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан». Кстати, сейчас на всю коллекцию действует скидка 50%!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sovety-odnogo-iz-luchshih-stilistov-moskvy-chto-nadet-chtoby-vyglyadet-stilno/
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