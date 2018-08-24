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Синди Кроуфорд в элегантном образе на ужине с мужем и другом семьи
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Синди Кроуфорд в элегантном образе на ужине с мужем и другом семьи 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер были замечены в одном из лучших ресторанов Малибу 23 августа. Там супруги ужинали вместе со своим другом, известным музыкантом Кидом Роком.
Для семейного вечера 52-летняя топ-модель выбрала классические джинсы клеш и белый топ с V-образным вырезом. На ее плечи была накинута серая кожаная куртка, а в руках виднелся прямоугольный клатч. Завершили образ крупные серьги в форме капель. Рэнди же предпочел черную рубашку, темно-серые джинсы и кожаные черные кеды на белой подошве.
Смотрелась пара, как и всегда, просто великолепно!
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