Синди Кроуфорд в элегантном образе на ужине с мужем и другом семьи

Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер были замечены в одном из лучших ресторанов Малибу 23 августа. Там супруги ужинали вместе со своим другом, известным музыкантом Кидом Роком.

Для семейного вечера 52-летняя топ-модель выбрала классические джинсы клеш и белый топ с V-образным вырезом. На ее плечи была накинута серая кожаная куртка, а в руках виднелся прямоугольный клатч. Завершили образ крупные серьги в форме капель. Рэнди же предпочел черную рубашку, темно-серые джинсы и кожаные черные кеды на белой подошве.

Смотрелась пара, как и всегда, просто великолепно!