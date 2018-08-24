Просто сказка: как создавался художественный фильм Disney «Золушка»

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Уже на ранних стадиях работы над фильмом кинематографисты решили, что сказка не будет привязана к конкретному временному периоду, поэтому художнику-постановщику необходимо было создать новый уникальный волшебный мир. С этой задачей блестяще справился Данте Ферретти, работавший с такими легендарными режиссерами, как Федерико Феллини, Мартин Скорсезе Франко Дзеффирелли и Френсис Форд Коппола.

В работе Ферретти использовал различные архитектурные стили из разных эпох и локаций, по большей части — элементы североевропейской архитектуры XVI, XVII и XVIII веков. «В своем воображении я представил старую Европу и понял, что архитектура того времени будет отлично сочетаться с историей и персонажами», — говорит Ферретти. — Мне всегда нравилось создавать настоящие декорации, которые можно потрогать. Да и актерам, думаю, намного приятней работать в реальных интерьерах и экстерьерах, чем на фоне хромакея. Это помогает им вжиться в образ».

Среди площадок, которые придумал Ферретти, были королевский дворец; дом, в котором прошло детство Эллы (главной героини картины); и, конечно же, дворцовый бальный зал, где Элла производит настоящий фурор своим появлением.

Готовясь к съемкам сцены королевского бала, режиссер картины — Кеннет Брана — хотел видеть на площадке самый величественный зал, какой только можно себе вообразить. Ферретти и его команда создали огромный бальный зал — 45 метров в длину, 32 метра в ширину и 9 метров в высоту. Интерьер зала был очень богато украшен: огромные лестницы, мраморные полы и стены, золотые статуи, тысячи цветов, декоративные фрески, а также портьеры, на пошив которых ушло 1,8 километра ткани. Свое место в бальном зале нашли и 17 огромных канделябров, сделанных на заказ в Италии. В них горело около 5000 масляных светильников, каждый из которых зажигался вручную.

«Зал должен был быть волшебным», — объясняет Ферретти. — Я вдохновлялся французской архитектурой, такими зданиями, как Лувр, Парижская национальная опера и отель Субиз, каждый из которых украшают длинные лестницы. Мы начали именно с лестниц, а затем пристраивали к ним все остальное, включая главный вход в виде большой арки с фонтаном».

Кейт Бланшетт так описывает впечатление, которое на нее произвели декорации: «Когда я попала на площадку бального зала, я очень удивилась. Казалось, что из черно-белого кино я внезапно оказалась в цветном, но вместе с тем перенеслась на несколько столетий назад во времени. Когда Золушка и Принц начали танцевать, я растрогалась до глубины души».

Помимо дворца и бального зала, Данте Ферретти и его команда выстроили экстерьер семейного дома Эллы в местечке под названием Черный Парк, в пригороде Уэксама, графство Букингемшир, Великобритания. «Это было завораживающее место, — вспоминает Лили Джеймс. — Луг, усеянный высокими дикими цветами самых разнообразных оттенков, цветочная пыльца повсюду, под ногами снуют овцы и гуси, неподалеку пасутся лошади».

Интерьер дома, включая спальни и чердак, где спала Элла, был выстроен в павильонах. «Особое внимание мы уделили кабинету отца Эллы. Он был торговцем, поэтому мы оклеили его кабинет обоями в восточном стиле и заставили различными предметами, которые отец мог привозить из странствий по свету», — говорит Ферретти.

ОДЕЖДА ГЕРОЕВ

Не меньшее внимание было уделено и костюмам героев. Сказочные наряды придумала Сэнди Пауэлл, в портфолио которой — работа над такими известными фильмами, как «Молодая Виктория», «Влюбленный Шекспир» и «Авиатор».

Только на создание платья, в котором Золушка появляется на королевском балу, у Пауэлл и ее команды ушло несколько месяцев. За это время они перебрали массу выкроек, сделали сотню примерок и подгонов. В частности, актрисе приходилось демонстрировать наряды в движении и танце. «Героине приходилось не только танцевать, но и убегать с бала по огромной лестнице», — объясняет дизайнер. — Поэтому платье сшито с таким расчетом, чтобы казаться пышным, но и оставаться удобным и сбалансированным».

Кроме того, Пауэлл пришла в голову мысль украсить платье маленькими бабочками. В итоге было сшито девять различных вариантов бального платья Золушки. На каждое из них ушло более 246 метров ткани, более 10 000 кристаллов Swarovski и почти 5 километров ниток.

Впрочем, работать над образами злой мачехи костюмеру, по ее собственным словам, было интересней. В сценарии героиня Кейт Бланшетт описывалась красавицей, обожающей дорогие наряды, поэтому дизайнер решила наглядно продемонстрировать зрителям, что все сбережения отца Золушки мачеха и ее дочери потратили на экстравагантные платья и украшения.

«Мы с Сэнди черпали вдохновение в фотографиях таких легенд экрана 1940-х, как Марлен Дитрих Джоан Кроуфорд , красотой которых мы восхищаемся по сей день, — вспоминает Бланшетт. — В них чувствуется какая-то необъяснимая загадка и опасность, особенно если свет поставлен соответствующим образом».

Сводных сестер Золушки нарядили в чересчур роскошные платья: «Наряды у сестер были очень яркими, красочными, — рассказывает Пауэлл. — Но выглядели они неуклюже и безвкусно». Вся идея состояла в том, чтобы показать, что красивые снаружи героини, злые и гадкие внутри.

По словам дизайнера, Принц был похож на свой анимационный прототип, более, чем кто бы то ни было другой. По сценарию он должен был быть отважным и красивым, поэтому Пауэлл нарядила его в белый китель. Кроме того, дизайнер использовала различные оттенки синего в одежде Принца, чтобы подчеркнуть голубые глаза Мэддена.

Образы героини Хелены Бонем Картер придумать оказалось сложнее, ведь в фильме она появляется в двух диаметрально противоположных амплуа. «Пауэлл решила начать с одежды Нищенки: „Я не хотела одевать Нищенку так, как это обычно происходит в фильмах, — в обноски и шерстяной плащ с капюшоном, — говорит дизайнер. — Мне показалось, что будет интереснее, если костюм будет напоминать кору деревьев — ведь героиня появилась из леса“.

Что же касается Феи-Крестной, то Пауэлл хотелось создать удивительное существо, светящееся и волшебное. Дизайнер сшила белое платье с серебряными крыльями, на которое ушло около 120 метров материи, 10 000 кристаллов Swarovski и 400 миниатюрных светодиодов, которые были спрятаны в ткани и зажигались, когда Фея начинала колдовать.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ХРУСТАЛЬНЫЕ ТУФЕЛЬКИ

Хрустальные туфельки Золушки — пожалуй, самая известная волшебная пара, поэтому перед Сэнди Пауэлл возникла непростая задача: ей необходимо было создать поистине сказочную обувь. „Я перебрала множество вариантов изготовления стеклянных туфель и поняла, что важнее всего — чтобы они сверкали, — говорит дизайнер. — То есть, они должны были быть сделаны из хрусталя, а не из стекла, поскольку стекло не переливается. Я точно знала, какой формы должна быть обувь: честно признаться, я вдохновлялась одной туфелькой 1890-х, которую нашла в музее обуви в Нотэмптоне. Она была невероятно маленькой, но на 12-сантиметровом каблуке, и выглядела очень элегантно“.

Вскоре Пауэлл решила, что воплотить в жизнь ее идею может лишь одна компания — Swarovski. Началось длительное сотрудничество: Пауэлл разрабатывала дизайн, а Swarovski брали на себя реализацию ее замыслов. Работа продолжалась несколько месяцев, и в результате многочисленных тестов и примерок желаемый результат был достигнут.

Всего было создано восемь копий хрустальных туфелек. К сожалению, ни одну из них невозможно было носить, поскольку кристаллы совершенно не подвержены какой бы то ни было деформации. Туфли использовали как реквизит, например, в сцене, когда все дамы королевства пытаются примерить туфельку.