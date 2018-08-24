Ещё
Выбрана лучшая одежда для первого свидания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбрана лучшая одежда для первого свидания 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Стилистка Рози Маккей из Сиднея дала рекомендации по поводу выбора одежды для первого свидания, пишет Daily Mail.
«Наряд, подчеркивающий достоинства вашей фигуры, создаст самое лучшее первое впечатление. Если встреча состоится после обеда, идеальным вариантом будут джинсы-бойфренды, топ и кожаная куртка», — объяснила Маккей. В качестве более женственной альтернативы она предложила платье с принтом в горошек или кружевное платье-комбинацию.
Кроме того, на первом свидании необходимо сделать акцент на своей индивидуальности и настроении. «Дополните наряд массивными аксессуарами, например, запоминающимися сережками. Если вы поклонница туфель, покажите свою любимую пару», — порекомендовала стилистка.
Если свидание назначено на вечер, элегантное черное платье на бретельках станет отличным выбором. «Я думаю, оно смотрится невероятно сексуально, но не вульгарно», — считает эксперт.
Маккей отметила, что стоит избегать одежды, в которой некомфортно. «Лучше отложить очень короткую юбку и высокие каблуки, если только это не ваша повседневная одежда», — сказала она и добавила, что не стоит надевать и слишком откровенные вещи.
Ранее в августе сатиновое платье на тонких бретельках, популярное у знаменитостей в 1990-х годах, стало одной из самых любимых вещей у современных моделей и фэшн-блогеров. Такое платье-комбинацию с v-образным вырезом надевали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в 1993 году на вечеринке Elite Look of the Year.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа8
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса36
Звезды, переборщившие с пластикой4
Как выглядели доисторические красотки4
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж26
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Боня не умеет носить леопардовый принт
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение