Кислотно-салатовый: как одеться в самый модный цвет сезона

Если вы видели недавний совместный выход Ким Кардашьян и Канье Уэста (да, тот самый, с тапками не по размеру), то уже можете догадаться, что это за цвет такой. Кислотно-салатовый оттенок Ким выбрала не только для своего платья, но и даже для машины — лучший способ заявить о новом тренде было нельзя.

Если вы зададите в Instagram #slimegreen, то на него вам выдадут около 12 тысяч публикаций людей, у которых кислотно-салатовый уже успел прочно прописаться. И пока одни довольствуюстя солнцезащитными очками в яркой оправе, другие красят в этот цвет волосы.

Возможно, сразу красить волосы в этот цвет не будет самой разумной идеей (но если очень хочется, то обязательно нужно!), поэтому начать добавлять slime green в свой гардероб можно с самого безопасного — с обуви или сумки. Яркие акценты отлично дополнят повседневные луки, а вы будете в тренде.

Один предмет

Осенью достаточно будет заменить скучную черную или серую юбку на ярко-салатовую, которую можно носить с теплым свитером или джемпером в стиле oversized. Яркий жакет отлично впишется в лук с джинсами и однотонной футболкой, а топ можно сочетать с былыми брюками.

Несколько трендов

Дуа Липа демонстрирует пример того, как можно грамотно объединить сразу несколько трендов в одной вещи — певица выбирает брюки в клетку цвета slime green, и дополняет их еще и ярким кроп-топом. Не зря ее уже называют современной иконой стиля.

А если в какой-то день вы чувствуете себя достаточно Ким Кардашьян, чтобы полностью облачиться в кислотно-салатовый, мы вас останавливать не будем. Сейчас актуальны сеты с кроп-топом и юбкой, а также традиционные брючные костюмы.