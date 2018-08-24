Шопинг-дайджест: 24 — 31 августа

Sephora в России

Наконец-то! До конца года в России откроется первый магазин бьюти-ритейлера, в который мы обязательно заглядываем сразу по приезде в отпуск. Площадка для флагмана и дата открытия пока не разглашаются. Совсем скоро у нас появятся бренды Marc Jacobs Beauty, Becca Cosmetics и Huda Beauty — осталось только набраться терпения.

Секретная распродажа Pêche Péché в Laroom

Бренд дизайнерских украшений Pêche Péché устраивает совместно с бутиком Laroom secret sale. На распродаже будут представлены старые коллекции, модели из которых марка больше выпускать не собирается. Laroom, наоборот, подготовил скидки на все летние вещи. Успейте заглянуть на Покровку, 26, пока там остались изящные украшения с игривыми фразами и женственные кружевные платья.

Осенние кроссовки в NO ONE Массивные LAMA­XI от Fabi напоминают модели начала 90-х и выполненную в стиле hi-tech спортивную обувь той эпохи. Объемную подошву дополняет верх из металлизированных материалов различных оттенков: от полностью черного цвета до ярких калейдоскопически сочетаний. Может, это и ugly shoes, но, во-первых, очень модные, а во-вторых, идеально подходящие для осени: рано или поздно белые кеды придется снять.

Dyson Supersonic

По мнению инженеров Dyson, лучший способ ухаживать за волосами — это им не вредить, в том числе и при сушке. Dyson Supersonic снабдили мощным цифровым двигателем, что на деле означает быструю укладку без перегрева. В комплекте с феном идут три магнитных насадки: широкий диффузор, узкая для направленного потока и концентратор для создания салонных причесок.

Новая коллекция EXCLAiM

Команда дизайнеров из России и Германии представила новую коллекцию демократичных украшений. Как и в предыдущей, в ней найдутся модели на любой вкус: яркий пластик в духе 80-х, изящный жемчуг и модные золотые серьги-кольца. Советуем тратить внимание именно на последние: у EXCLAiM, пожалуй, одни из самых интересных вариантов в этом сезоне. Спирали, цепочки и даже будто плетеные — часть также украшена камнями-подвескам.

Скандинавскй бренд Totême в ЦУМе

Минимализм, лаконичность и другие синонимы к скандинавскому дизайну настолько приелись, что заинтересовать модниц очередным «архитектурным кроем» довольно сложно. Однако за вещами Totême стоит целая история: при создании коллекции «Знакомство со скульптурой» дизайнеры действительно вдохновлялись творчеством пионеров шведской школы скульптуры Эрика Грата и Евы Ланг. Работы Эрика вызывают в памяти ранний модернизм и Париж 1920-х годов, когда мода и искусство всегда пересекались и воздействовали друг на друга. Привычная для Totême палитра белых и бежевых оттенков согласуется с плавными контурами скульптур Евы Ланг и цветами тех материалов, которые она использовала в работе: гранита, мрамора, стекла и алебастра.

Приобщиться к искусству и примерить базовые рубашки, джинсы и платья можно на 4-ом этаже Универмага.

Логомания Trussardi

Trussardi объединили сразу несколько трендов: логоманию и персонализацию. Клиентки могут украсить новый вместительный шопер гигантским логотипом бренда или собственными инициалами. Сумка доступна в двух цветах и выполнена из парусины и кожи. Сам Дом предлагает носить новинку с кожаными юбками и брюками темных оттенков в сочетании со светлыми акцентами: например, белым свитером крупной вязки или кардиганом с клетчатыми карманами.

Скидки 90% в A La Russe

С 24 по 28 августа у российского бренда пройдет super sale. Скидки будут распространяться даже на последнюю весенне-летнюю коллекцию. Вещи SS’18 прекрасно дополнят базовой гардероб в любой сезон: брючный костюм с oversize жакетом, элегантные блузы, платья-футляры. А за легкие модели для жары не переживайте: из моды к следующему году они точно не выйдут.