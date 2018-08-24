Счастливая пора: 12 свадебных нарядов для осеннего торжества

Осень накладывает на приготовление к будущей свадьбе и, в частности, к выбору наряда дополнительные хлопоты: какое платье выбрать, если будет холодно; как не запачкать его, если пойдет дождь; какой цвет уместен в это время года и так далее. Учесть столько критериев и при этом составить образ мечты — задача действительно не из легких. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором.

Прежде всего попробуйте представить, какой может быть погода в тот месяц, когда состоится торжество. Если это сентябрь, то в первых числах воздух еще теплый, иногда выдаются по-настоящему солнечные дни. Поэтому можно рискнуть и выбрать платье в пол, но лучше пойти проторенной дорожкой — остановиться на длине миди. Так вы не запачкаете подол, и в нем будет относительно тепло. На верх можно подобрать кейп, жакет или ультралегкую куртку.

Для более поздней осени подойдут платья с длинным рукавом и горлом, а также брюки и закрытые блузки из плотного материала. К ним можно подобрать пальто и даже шубу (модели из искусственного меха будут смотреться эффектно и даже эпатажно). Если предстоит много передвигаться, есть риск запачкать белую ткань. Поэтому присмотритесь к принтованным нарядам, например в цветок, — на них практически незаметно грязи. Полиэстер в данном случае самая безобидная ткань, которую можно быстро очистить вручную, а вот шелк и хлопок — в зоне риска.