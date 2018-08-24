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Для чего советские женщины носили комбинации
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Для чего советские женщины носили комбинации 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Помните в самом начале фильма «Москва слезам не верит» одна из героинь по имени Антонина, спрятавшись за дверью, надевает платье поверх белой сорочки. Долгое время в СССР комбинации или попросту комбинашки под одеждой носили многие женщины. Зачем же они это делали?
Просто мода
Комбинации из простого ситца, подобные той, что были на Антонине из мелодрамы «Москва слезам не верит», в Советском Союзе выпускали огромными партиями. Тогда этот предмет одежды считался привычным элементом нижнего белья, как, например, трусы или бюстгальтер, хотя отнюдь не заменял оных.
Так что не столько необходимым предметом гардероба, сколько данью моде комбинации стали только после войны. Именно в 40-е-50-е годы в СССР появились шелковые комбинации, которые не шли ни в какое сравнение с отечественными, хлопчатобумажными. Яркие, с отливом, отделанные кружевом заграничные комбинашки советские женщины зачастую надевали вместо платья, так как не могли поверить в то, что нижнее белье может быть настолько красивым.
Эстетика
Комбинации выполняли не только гигиеническую, но и эстетическую функцию. К примеру, если платье или блузка были выполнены из полупрозрачных тканей, комбинация, надетая под них, защищала женское тело от назойливых мужских взглядов. Да и, что называется, выставлять напоказ оголенные части тела, по крайней мере, в 1950-х годах уж точно было не принято и постыдно.
Кроме того, внешний вид женского нижнего белья советского производства зачастую оставлял желать лучшего. Комбинация, особенно импортная, с лихвой компенсировала этот недостаток, просто прикрывая унылый бюстгальтер.
Практичность
Носили комбинации и из практических соображений. Во-первых, как известно, платья или юбки, пошитые из синтетических тканей, подвержены электризации и через некоторое время начинают прилипать к ногам. Конечно, смотрится это не слишком красиво. Сегодня для того, чтобы избежать подобного негативного эффекта женщины пользуются специальными средствами-антистатиками. Однако в Советском Союзе их было трудно достать. Поэтому с липкостью боролись посредством комбинаций.
Во-вторых, гардеробы большинства советских женщин не отличались множеством единиц одежды. Стиральная машина тоже была далеко не в каждом доме. Да и дезодоранты и другие гигиенические средства если и появлялись в магазинах, то на прилавках долго не залеживались. Достать их было непросто. Поэтому во избежание частых стирок под платья и надевали комбинации.
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