Коллекция школьной обуви от Geox: удобные балетки, футуристичные кроссовки и туфли для первых дискотек

Итальянский бренд Geox, который каждый сезон снабжает нас непромокаемыми ботинками, розовыми вездеходами и металлизированными эспадрильями, выпустил школьную коллекцию обуви. В ней — туфли, ботинки и полуботинки из кожи, снабженные мягкими стельками, дышащей мембраной и устойчивой к скольжению подошвой. Благодаря им ученики не чувствуют дискомфорт, добираясь до школы, бегая по переменам и ожидая окончания шестого урока. А дополнительный стимул к покупке (и легкому подъему по утрам) дают диско-помпоны, мультяшные принты, блестящая фактура и бархатные ленты вместо обычных шнурков.

Напомним, бренд Geox появился в 1995 году, предложив носить вместо высоких шпилек удобную обувь на плоской подошве. С тех пор разработчики придумывают все новые способы, чтобы обеспечить ноге максимальный комфорт. Изучив особенности человеческого потоотделения от теплоотдачи, Geox сотрудничает с крупными университетами и лабораториями для проверки придуманных технологий.