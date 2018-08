Бьюти-дайджест: от первой мужской бьюти-линии Chanel до Натали Портман в рекламе Dior

Chanel создали линию косметики для мужчин, названную в честь возлюбленного Габриэль Шанель Боя Кейпела, Адвоа Абоа и Сара Сампайо стали лицами нового аромата Si, Giorgio Armani, а в сети запустили новый бодипозитивный флэшмоб. О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашем материале.

Натали Портман в рекламе новой коллекции помад Dior

Кого, если не Натали Портман, мы ожидали увидеть в новой рекламе коллекции помад Dior!

Ultra Rouge не просто новая версия легендарной помады; это абсолютно новая формула — когда набираешь пигмент мазком кисти, а затем наносишь его на губы с потрясающей легкостью и невероятно свежим, тающим ощущением,

— говорит Питер Филипс, креативный директор по макияжу марки. Получилась такая твердая эмульсия в стике. В линейке — 26 оттенков (из которых, правда, только 22 будут представлены в России). Наши фавориты — черный и белый оттенок (уверены, именно они станут самыми желанными). Помады заключены в футляр из лакированного металла, отдающий дань красному цвету.

Натали Портман

Первая мужская бьюти-линия Chanel

В Chanel затеяли новую революцию. С 1 сентября (пока что только в Южной Корее) появится дебютная линия марки, созданная специально для представителей сильного пола. Коллекция включает в себя тональный крем (в четырех оттенках), матовый увлажняющий бальзам для губ и четыре цвета карандаша для бровей. Линия Boy de Chanel названа так в честь возлюбленного основательницы марки Эдварда Артура «Бой» Кэйпе.

Так же как Габриэль Шанель заимствовала элементы из мужского гардероба, марка черпает вдохновение из женского мира, чтобы создать косметические средства для мужчин. Нет ничего абсолютно женского или мужского. Создавая Boy de Chanel, свою первую мейкап-линию для мужчин, Chanel декларирует, что красота — это не вопрос пола, а вопрос стиля,

— говорят представители марки в официальном заявлении. Коллекция будет доступна для заказа онлайн в конце осени, а в январе 2019 года появится в бутиках Chanel.

Коллекция свечей, вдохновленная знаменитыми ведьмами

Трепещите, поклонники Гарри Поттера ! Бренд Bijou в преддверии Хэллоуина приготовил для вас кое-что интересное. Марка выпустила сет Candle Coven, состоящий из трех восковых свечей с ароматами, вдохновленными самыми популярными ведьмами Голливуда. Первая посвящена героине сериала «Баффи — истребительница вампиров», вторая — персонажу вселенной «Гарри Поттера» Гермионе Грейнджер, а третья — Сабрине — маленькой ведьме. Упаковка каждой свечи сделана из крепкого стекла черного оттенка, а благодаря специальному воску, гореть она будет в три раза дольше, чем «собратья».

Необычный маникюр Блейк Лайвли с MTV Video Music Awards 2018

Блейк Лайвли — одна из тех голливудских звезд, которые обожают интересные nail-дизайны. Каждый ее маникюр настолько блестящий и необычный, что порой мы обращаем внимание не на ее гигантское обручальное кольцо, а любуемся ногтями. Реализовывает безумные идеи актрисы ее верный nail-мастер Эль Герштейн. Так, на MTV Video Music Awards, прошедшей на днях, Блейк появилась с модным нынче negative-space маникюром с разноцветными штрихами. Кстати, повторить такой не составит труда.

Новое прочтение аромата Fresh Couture, Moschino, вызвавшее шквал критики и восторгов своим флаконом в форме жидкости для мытья стекол

«Сколько они будут выпускать эти стеклоочистители с разными ароматизаторами?» — возмущаются многие. Отвечаем — судя по успеху каждой из версий, еще очень и очень долго. Новый Fresh Couture, Moschino, цепляет с первого вдоха. Аромат яркий и насыщенный. Это история про ванильную грушу, шоколадные конфеты, сочный грейпфрут, мандарин, персик, манго и цветочные ноты ландыша и орхидеи. Приготовьтесь, из линейки «стеклоочистителей» этот самый тяжелый (очень-очень) и приторно-сладкий (в хорошем смысле этого слова). Зато стойкость не подкачает.

Кейт Бланшетт , Адвоа Абоа и Сара Сампайо стали лицами нового аромата Si, Giorgio Armani

Новый Sì Passione от Giorgio Armani — это само воплощение страсти.

Красный как символ жизненной силы, как воплощение страсти. Красный как пожелание счастья и уверенности. Красный — цвет любви и страсти, чувств, заставляющих биться сердце быстрее,

— говорит Джорджио Армани . В основе аромата, созданного Жюли Массе, — уже знакомое для поклонников Si сочетание смородинового нектара и груши. Верхняя нота — пряный розовый перец, в сердце звучат лепестки роз, пудровый гелиотроп и экстракт жасмина. Лицо аромата — по-прежнему бессменная Кейт Бланшетт. Но в этом году к ней присоединились еще две посланницы: Адвоа Абоа (та самая эффектная девушка с первой обложки Эдварда Эннинфула для британского Vogue), и Сара Сампайо. Попробовать новый аромат можно будет в любом корнере Giorgio Armani Beauty уже в сентябре.

Кейт Бланшетт

Адвоа Абоа

Сара Сампайо

Размер не имеет значения! Женщины всех комплекций в новой бодипозитивной кампании #bodyvictories

«Женщины всех комплекций и форм, объединяйтесь!» — именно так мог бы звучать лозунг нового флэшмоба, который весело шагает по просторам Instagram. Девушки публикуют свои откровенные фото с хэштегом #bodyvictories. Необычная кампания была запущена маркой нижнего белья Curvy Kate, которая привлекает к сотрудничеству пышнотелых знаменитостей, включая модель plus-size Хейли Хассельхофф, чтобы помочь женщинам «научиться воспринимать свое тело в позитивном ключе».

На протяжении большей части своей жизни я не ощущала себя комфортно в своем теле. Я бы могла написать целую книгу о том, что я хотела в себе изменить. Но потом, спустя несколько лет, все изменилось. Я сделала глубокий вдох и загрузила фотографию бикини в микроблог. Я была в шоке от того, сколько людей меня поддержали. Потом я сделала это снова, и реакция была такая же позитивная. Я обнаружила, что чем больше я выталкивал себя из зоны комфорта, тем больше положительных отзывов я получала. Я стала гордиться своим телом и любить те его части, которых раньше стеснялась: мои полные ноги, мягкие бока и внушительную грудь,

— сказала британский блогер Бекки Бедбуг.

Найдите 10 отличий: Primark обвиняют в плагиате линии Рианны Fenty Beauty и не зря!

Известный ирландский ретейлер Primark объявил о запуске своей новой линии макияжа Pure на своей странице в Instagram 19 августа. Наверняка это событие прошло бы незамеченным для большинства пользователей сети, если бы не тот факт, что коллекция до боли напоминает средства Fenty Beauty. Упаковка абсолютно идентичная, судите сами. В линию вошли блески для губ, тени для век и хайлайтеры, которых уже прозвали » Fenty для бедных» (каждое средство стоит около трех долларов против 60 долларов за продукцию марки Рианны). На данный момент, коллекция доступна для жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, штата Массачусетс и Пенсильвании.

Fenty Beauty

Pure, Primark

Introducing Pure, #PrimarkBeauty's newest range and your newest obsession 💖 Head to primark.com to find out all the deets about this dreamy collection ✨

A post shared by Primark (@primark) on Aug 19, 2018 at 5:09am PDT Блогер Камила Коэльо запускает бьюти-линию с Lancome

Когда у вас 7,3 миллиона фолловеров только на Instagram, невероятная коллекция нарядов (на красной дорожке Каннского кинофестиваля вы демонстрируете платье за миллион долларов), а свою жизнь вы проводите между югом Франции, Колумбией, Бермудскими островами и родной Бразилией, о чем еще можно мечтать? Правильно, о коллаборации с крупнейшей бьюти-маркой Lancome. Мы ведем речь о 30-летнем блогере Камиле Коэльо, которая запускают свою коллекцию атласных и матовых помад L’Absolu Rouge. В линии будет представлено десять оттенков: от нюдовых, до красных, коричневых и коралловых. Лимитированная коллекция будет доступна уже в этом месяце во всех магазинах Sephora и на сайте Lancome.

Камила Коэльо