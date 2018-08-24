Патрик Старрр представил новую коллекцию макияжа с M. A. C.

Знаменитый визажист и YouTube-блогер Патрик Старрр представил осеннюю коллекцию макияжа, созданную совместно с M. A. C. Это будет уже четвертая коллекция Старрра в рамках коллаборации с косметическим брендом.

Патрик Старрр анонсировал выход коллекции в своем Instagram-аккаунте. Визажист выложил небольшой видеотизер, в котором он идет по красной дорожке и ловит восхищенные взгляды поклонников. Полная версия ролика появится в сети 3 сентября.

Осенняя коллекция получила название Destination Diva. В нее войдут жидкие помады для губ и палетки теней для век в теплых оттенках. В продажу коллекция поступит 6 сентября этого года.