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Патрик Старрр представил новую коллекцию макияжа с M. A. C.
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Патрик Старрр представил новую коллекцию макияжа с M. A. C. 

Fancy Journal 54 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Знаменитый визажист и YouTube-блогер Патрик Старрр представил осеннюю коллекцию макияжа, созданную совместно с M. A. C. Это будет уже четвертая коллекция Старрра в рамках коллаборации с косметическим брендом.
Патрик Старрр анонсировал выход коллекции в своем Instagram-аккаунте. Визажист выложил небольшой видеотизер, в котором он идет по красной дорожке и ловит восхищенные взгляды поклонников. Полная версия ролика появится в сети 3 сентября.
Осенняя коллекция получила название Destination Diva. В нее войдут жидкие помады для губ и палетки теней для век в теплых оттенках. В продажу коллекция поступит 6 сентября этого года.
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